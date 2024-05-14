عربيات ودوليات

عدن - الوكالات: أعلنت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى أن قواتها أسقطت، طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي من مناطق سيطرتهم في اليمن تجاه خليج عدن.

وأوضحت القيادة الوسطى، في منشور على منصة إكس، أن الحادثة لم تخلف أضراراً بشرية أو مادية، «في حين شكلت المسيرة خطراً وشيكاً على قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة».

وأشارت إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً للسفن الموجودة في المنطقة، على حد تعبيرها.

وكانت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى أعلنت، أن قواتها أسقطت 4 مسيرات حوثية في واقعتين منفصلتين بالبحر الأحمر وخليج عدن.

ووصف البيان تلك المسيرات بأنها «كانت تهديداً وشيكاً لقوات التحالف والبواخر في المنطقة»، لكنه أشار أيضاً إلى عدم تسجيل إصابات أو أضرار.