عربيات ودوليات

منح البرلمان العربي وسام القائد لسلطان عُمان هيثم بن طارق، تقديراً لجهوده في خدمة قضايا الوطن العربي.

وقالت وكالة الأنباء العُمانية: إن نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص للسلطان أسعد بن طارق آل سعيد، تسلم وسام القائد، الأحد، خلال استقباله رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي.



وأشارت إلى أن الوسام الذي يعد أعلى وسام يمنحه البرلمان العربي للقادة العرب، يأتي عرفاناً لجهود جلالته الخيرة في خدمة قضايا الأمة العربية ومساعيه الحثيثة في دعم العمل العربي المشترك.



وكان الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة العُماني، استقبل أمس أيضاً العسومي، وأكد أهمية ما يضطلع به البرلمان العربي من أدوار مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك، وإسهاماته في المحافل البرلمانية الدولية، متمنياً التوفيق والسداد لجهوده، وتحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد تدعيم التضامن العربي.



ووفق الوكالة العُمانية، أكد الخليلي حرص سلطنة عمان على المشاركة الفعالة في أعمال وأنشطة البرلمان العربي عبر مختلف أجهزته ولجانه، مشيراً إلى التعاون القائم بين مجلس عمان والبرلمان العربي، والذي يأتي في إطار تعزيز العمل العربي المشترك.



من جانبه أكد العسومي دعم ودور سلطنة عمان ومشاركتها الفاعلة في مختلف أعمال البرلمان، بالإضافة إلى دور مجلس الدولة وتميزه وإسهامه المقدر في الارتقاء بأداء البرلمان العربي.

