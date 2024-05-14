عربيات ودوليات

المنامة - الوكالات: تستضيف البحرين، في حدث سياسي بارز له دلالاته من حيث المكان وأهميته من حيث التوقيت، بعد غد الخميس أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

وذلك للمرة الأولى في تاريخ انعقاد القمم العربية العادية والطارئة.

وتعقد القمة العربية العادية الـ33 وسط تطلعات لبلورة مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك وقرارات تجسد وحدة الصف في مواجهة اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط إثر العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر على غزة.

وتهدف قمة البحرين إلى تعميق عرى التعاون والترابط والدفع بآليات العمل العربي المشترك والإبقاء على تشاور وتنسيق مستمرين مع الأشقاء لبحث القضايا ذات الاهتمام والمصير الواحد وتغليب المصلحة العربية واستثمار هذا الحدث لرسم مسارات الازدهار لأبناء المنطقة ومستقبلها.

ويعول المراقبون والسياسيون كثيرا على مخرجات البيان الختامي لقمة البحرين المرتقبة نظرا لحجم وأهمية وحيوية الملفات والقضايا المطروحة أمام قادة الدول العربية.

كما تنبثق أهميتها من حجم التطلعات والآمال المعقودة عليها للارتقاء بمسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية بما يدعم جهود الدول والشعوب العربية تجاه تحقيق التنمية.

