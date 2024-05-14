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طهران - الوكالات: هدد رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي بأنه حال تعرض بلاده لتهديد نووي من قبل إسرائيل، فستغير طهران عقيدتها فيما يتعلق بإنتاج الأسلحة النووية.

جاء ذلك في كلمة لخرازي أمام اجتماع الحوار العربي الإيراني الذي عقد في العاصمة طهران، وفيها تطرق إلى استراتيجية بلاده في مجال الأسلحة النووية.



وأفاد خرازي إن هناك مشكلة سلاح نووي في المنطقة سببها إسرائيل مبينا بالقول في هذا الصدد ينبغي القول إن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، وما زلنا نريد منطقة خالية منها ونواصل دعم هذه الفكرة وأردف لن يكون هناك استقرار وأمن في المنطقة حتى يتم نزع سلاح إسرائيل التي تمتلك أسلحة نووية.وأشار إلى أن إسرائيل تهدد دول المنطقة ولهذا السبب هناك اضطرابات فيها، مؤكدا أنه إذا كانت أي دولة تريد تهديد إيران بسلاح نووي، فيمكننا إعادة النظر في عقيدتنا النووية. وأكمل القيادة الثورية لديها فتوى بأن الأسلحة النووية محرمة، ولكن إذا هددك العدو فعليك تغيير عقيدتك.



وقال عضو المجلس الأعلى للأمن القومي بالبرلمان والنائب المحافظ جواد كريمي قدوسي إنه إذا تم تغيير فتوى خامنئي فسيتم إجراء أول تجربة نووية في غضون أسبوع، وأثار الكلام ردود فعل داخلية.



من جهته، اعرب أحمد بخشيشي أردستاني، الذي أعيد انتخابه عضوا في البرلمان في مارس، لموقع رويداد 24 الإلكتروني عن اعتقاده بأن قرار إيران مهاجمة إسرائيل في أبريل ينبع من امتلاكها أسلحة نووية.

وأضاف أردستاني برأيي، لقد توصلنا إلى امتلاك السلاح النووي، لكننا لا نعلن عن ذلك. ونُقل عن أردستاني قوله عندما تريد دولة مواجهة دولة أخرى، يجب أن تكون قدراتها متوافقة، مشددا على أن قدرات إيران توافق قدرات الولايات المتحدة وإسرائيل.



وأشار عضو البرلمان الإيراني إلى أنه في مناخ هاجمت فيه روسيا أوكرانيا وهاجمت إسرائيل غزة.. وإيران من أشد المؤيدين لجبهة المقاومة فمن الطبيعي أن يتطلب نظام الاحتواء أن تمتلك إيران قنابل نووية، لكن الإعلان عن كل هذا أمر آخر.



من جهته، اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي لدى عودته من إيران أن التعاون مع طهران بشأن برنامجها النووي غير مرضٍ على الإطلاق، داعيا إلى الحصول على نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن.



ووفقا لأحدث تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي تفتش منشآت التخصيب الإيرانية، فقد بلغ مخزونها من اليورانيوم المخصب 5.5 أطنان في فبراير، بعد أن كان قد تم تحديد سقف له عند 202.8 كيلوغرام بموجب الاتفاق النووي.



وقالت الوكالة الدولية في فبراير من هذا العام إن التصريحات العلنية في إيران بشأن قدراتها التقنية على إنتاج أسلحة نووية تزيد من مخاوف المدير العام بشأن صحة واكتمال الإعلانات المتعلقة بالضمانات الإيرانية.

