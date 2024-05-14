عربيات ودوليات

موسكو - الوكالات: أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الدفاع سيرغي شويغو، واقترح تعيين الخبير الاقتصادي أندريه بيلوسوف خلفاً له في خضم استمرار الحرب الروسية على الجارة أوكرانيا. وأوردت وكالات أنباء رسمية نقلاً عن الكرملين، أن بوتين أصدر مرسوماً بتعيين شويغو أميناً عاماً جديداً لمجلس الأمن القومي، خلفاً لنيكولاي باتروشيف.



ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله سيواصل شويغو العمل في هذا القطاع (الدفاع) الذي يعرفه جيداً من الداخل، جنباً إلى جنب مع زملائه وشركائه في مكان عمله السابق.

وبوتين ملزم دستورياً بتعيين مجموعة جديدة من الوزراء في الحكومة أو إعادة تعيين الوزراء الحاليين بعد فوزه في انتخابات مارس.



ويجب أن يوافق المشرعون في البرلمان الروسي على ترشيحات الرئيس، وهو ما من المقرر أن يفعلوه اليوم.

ويأتي التعديل الكبير مع تقدم القوات الروسية في ساحة المعركة للمرة الأولى منذ أشهر.

