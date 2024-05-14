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ارتفعت حصيلة الفيضانات وتدفقات الحمم البركانية الباردة في جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا، إلى 41 قتيلاً و17 مفقوداً.

وقال إلهام وهاب، المسؤول في وكالة إدارة الكوارث المحلية، أمس: سجلنا 37 حالة وفاة، لكن ارتفع الرقم أكثر ليصل إلى 41 حالة وفاة، مضيفاً أن رجال الإنقاذ يبحثون عن 17 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين.



ويوم السبت، أدى هطول الأمطار الغزيرة على إقليمي أغام وتاناه داتار في غرب جزيرة سومطرة، إلى فيضانات مفاجئة وسيل من الحمم البركانية الباردة مصدره جبل مارابي.

والحمم الباردة خليط من مواد مختلفة يتشكل منها الجبل البركاني، بينها رماد ورمل وصخور، قد تمتزج بسبب الأمطار، وتتدفق على طول الجبل البركاني.

