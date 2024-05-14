مال وأعمال

وقَّعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة UNIPEC الذراع التجارية لـ SINOPEC المالكة لأكبر طاقة تكريرية في الصين، اتفاقا يقضي بتمديد العقد المبرم بينهما حتى عام 2033 بكمية مقدارها 300 ألف برميل يوميا بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح والعضو المنتدب للتسويق العالمي، الشيخ خالد أحمد الصباح ونائب العضو المنتدب للتسويق العالمي، وليد المخيزيم وممثل مكتب المؤسسة في بكين، خالد المطيري.



وأشاد الشيخ نواف بهذه المناسبة، واصفاً التمديد بالخطوة المهمة لمستقبل المؤسسة وتحقيقا لأهدافها الاستراتيجية والخاصة بالبحث عن منافذ آمنة في أسواق مستقرة للنفوط الكويتية.

وأضاف: إن الاتفاق الجديد يحافظ على حصة الكويت في أبرز سوق بالاقتصاد العالمي وهو السوق الصيني، موضحا انه سيحقق عوائد مربحة ومستدامة.



ومن جانبه، قال الشيخ خالد الصباح في كلمته إنه من دواعي الفخر أن أشهد تمديد الاتفاق المبرم بين مؤسسة البترول الكويتية وUNIPEC، موضحا أن هذا يمثل استمرار علاقة قائمة منذ أمد بعيد بين الكويت والصين في مجالات التجارة والصناعة والصداقة وفتح أفق لفرص مستقبلية مثمرة.



وأثنى على دور التسويق العالمي في المحافظة على العلاقات التجارية وتنميتها مع كبار عملائها.

وتجدر الإشارة إلى ان الصين تستورد 29% من إجمالي صادرات النفط الخام الكويتي، ما يضعها في المرتبة الأولى للوجهات المستوردة للنفوط الكويتية.

