مال وأعمال

واصلت المؤشرات الرئيسة لبورصة ارتفاعها عند إغلاق تعاملات امس وسط ارتفاع لـ7 قطاعات لتحقق مكاسب 144 مليون دينار بعدما أغلقت القيمة السوقية على 42.374 مليار دينار مدعومة بالاوضاع السياسية الايجابية الحالية بالبلاد والتي يتوقع معها المراقبون ان تكون لها انعكاسات ايجابية على الاقتصاد والتنمية بالبلاد.



ارتفع مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 0.46% و0.33% على التوالي، وهبط الرئيسي 50 بنحو 0.36%، والرئيسي 0.31% عن مستوى أمس الأحد.

سجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 73.73 مليون دينار، وزعت على 283.6 مليون سهم، بتنفيذ 15.94 ألف صفقة.

وشهدت الجلسة ارتفاع 7 قطاعات في مقدمتها السلع الاستهلاكية بـ1.54%، بينما تراجعت 4 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بـ3.02%، واستقر قطاعان.



وبالنسبة للأسهم، فقد ارتفع سعر 56 سهماً على رأسها مشاعر بـ9.57%، بينما تراجع سعر 49 سهماً في مقدمتها امتيازات، بعد تحول الشركة للربحية في الربع الأول من 2024، بواقع 9.59%، واستقر سعر 22 سهماً. وجاء سهم الدولي في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 42.2 مليون سهم؛ وتصدر السيولة سهم بيتك بقيمة 13.83 مليون دينار.