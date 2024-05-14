مال وأعمال

اعتمد مجلس ادارة شركة العيد للأغذية، النتائج المالية المرحلية للربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس 2024، حيث سجلت الشركة ارتفاعاً قياسياً في اجمالي الإيرادات التشغيلية بنسبة 119.85% حيث بلغت 16,700,480 مليون دينار مقارنة 7,596,121 ملايين دينار في الربع الأول من عام 2023، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 95.79% وبلغت 1,304,676 مليون دينار مقارنة 666,344 الف دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.



كما ارتفع اجمالي حقوق الملكية الخاصة لمساهمي الشركة بنسبة 101.63% حيث بلغت 46,605,174 مليون دينار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة 23,112,678 مليون دينار في الربع الأول من العام الماضي، بالإضافة الى ارتفاع ربحية السهم بنسبة 20.11%.



الرئيس التنفيذي لشركة العيد للأغذية المهندس محمد المطيري أكد إن استراتيجية ودخول شركة العيد للأغذية بقوة في قطاع الخدمات الغذائية عقب الاستحواذ على شركة الأشراف، انعكست نتائجها الإيجابية بشكل لافت في المؤشرات المالية للربع الأول من عام 2024 والتي شهدت ارتفاعاً قياسيا واستثنائياً،



متوقعاً استمرار التقدم والمساهمة الفاعلة لنموذج أعمال العيد للأغذية الجديد في تسريع النمو بالعمليات التشغيلية للشركة لتحقيق التوسع الإقليمي والريادة في القطاع الغذائي على المستويين المحلي والإقليمي.