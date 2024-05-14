مال وأعمال

واصلت أسعار النفط تراجعها ، وسط مؤشرات على ضعف الطلب على الوقود وتصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي قوضت آمال خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي قد يبطئ النمو ويخفض الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد عالمي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.3% إلى 82.53 دولاراً للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 23 سنتا أو 0.3 % إلى 78.03 دولاراً للبرميل. وقال محللون من إيه. إن. زد في مذكرة إن أسعار النفط انخفضت وسط مؤشرات على ضعف الطلب، إذ زادت مخزونات الوقود ونواتج التقطير الأميركية في الأسبوع الذي يسبق بداية موسم زيادة انتقالات في الولايات المتحدة.

