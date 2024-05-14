مال وأعمال

أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين عن نتائجها المالية الموحدة لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024م. وأكدت البحرينية الكويتية للتأمين على أن النتائج المالية قد تم إعدادها وفقاً للمعيار المحاسبي الجديد IFRS17، الذي بدأ العمل به منذ العام الماضي، حيث إن الالتزام بهذا المعيار المحاسبي يضمن الحصول على تقارير دقيقة حول الأداء المالي للشركة. فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 1.680 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1.514 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 11%.



وقد بلغت ربحية السهم الواحد خلال الربع الأول من العام الحالي 11 فلساً مقارنة مع 10 فلوس لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي 1.507 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1.550 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، أي بانخفاض قدرة 3% حيث يعزى هذا الانخفاض إلى هبوط القيمة العادلة المسجلة لمحفظة الاستثمارات.



نمو الإيرادات



وزادت إيرادات التأمين بنسبة 1%، من 27.020 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الأول من العام السابق إلى 27.341 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الأول من العام الحالي. كما زادت نتائج خدمات التأمين بنسبة 2%، من 0.978 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الأول من العام السابق إلى 0.998 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الأول من العام الحالي.



علاوة على ذلك، زاد مجموع صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 57%، من 1.040 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الأول من العام السابق إلى 1.633 مليون دينار بحريني في نهاية الربع الأول من العام الحالي.



ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح لفترة الثلاثة شهور المنتهية في 31 مارس 2024م مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق إلى التحسن الذي طرأ على نتائج خدمات التأمين والدخل من الاستثمار.



3% زيادة في الموجودات



هذا وقد بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة خلال فترة الثلاثة شهور من العام الحالي 41.569 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 44.229 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق أي بانخفاض نسبته 6% بسبب توزيع الأرباح النقدية السنوية لعام 2023 على المساهمين.



ومن جانب آخر، بلغ إجمالي موجودات الشركة خلال فترة الأشهر الثلاثة من العام الحالي 177.364 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 171.471 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بارتفاع نسبته 3%. كما زاد صافي التزامات عقود التأمين من 62.491 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 63.813 مليون دينار بحريني في نهاية الفترة من العام الحالي، أي بارتفاع نسبته 2.1%.



وتعقيباً على النتائج المالية، فقد أعرب مجلس الإدارة عن ارتياحه لهذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال الثلاثة شهور من العام الحالي وعن تقديره للإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة على جهودهم المستمرة في نمو الشركة. وبفضل دعم وثقة عملاء الشركة وشركائنا في العمل، وأيضا بفضل جهود وتفاني الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة لا تزال نتائج الشركة تظهر اتجاهاً إيجابياً والذي يدعونا للمواصلة عليه، وهذا هو ما يفخر به مجلس الإدارة.



إنجاز كبير



من جهته، أكد د. عبدالله سلطان - الرئيس التنفيذي للشركة على ما جاء في تعقيب مجلس الإدارة حول النتائج المالية الموحدة لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024م التي جاءت مشجعة، حيث يعتبر النمو في إيرادات التأمين وصافي الأرباح في ظل الظروف السياسية والمالية العالمية الراهنة إنجازاً كبيراً. وأشار بأن النمو في صافي الأرباح لكل من البحرينية الكويتية للتأمين والشركة التابعة التكافل الدولية شكل إنجاز يدعو للفخر.



كما أوضح أن الشركة تمكنت من تحقيق هذه النتائج الإيجابية على الرغم من وجود زيادة في حجم المطالبات لقسم التأمين الصحي وقسم تأمين المركبات، بالإضافة إلى تأثير التضخم الذي يزيد أيضاً من حجم المطالبات إلى متوسط أعلى بكثير مما شوهد في الماضي.



وعبر د. عبد الله سلطان عن فخره بالإنجاز الذي حققته الشركة في مجال التحول الرقمي من خلال إطلاقها لخدمة تأمين المركبات المبني على المسافة، والتي تتوفر حصرياً عبر الموقع الإلكتروني للشركة، حيث تكافئ هذه الخدمة السائق باسترداد نقدي كل ما قلت المسافة التي قطعها بمركبته.

كما أشاد بالتحسن الكبير الذي طرأ على الدخل من الاستثمار في الربع الأول من العام 2024م، معرباً عن ثقته بأن هذا التحسن سوف يستمر بشكل أكبر في الفترات القادمة.

