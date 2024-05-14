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قال رئيس برنامج تمويل المستقبل الحكومي 2030 والخبير في القانون الدولي وعلوم الاقتصاد د. فيصل خزعل: ان قرارت سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد ستدفع بعجلة التنمية ودخول الكويت تحت راية سموه في مرحلة المنافسة بين مصاف الدول الأخرى،



موضحا ان أبرز الملفات الاقتصادية والمشروعات المطلوبة من الحكومة الجديدة والسلطة التنفيذية هو بالتحديد اعادة تقييم ملف الاقتصاد وتحديث المشاريع بداخل ذلك الملف الثقيل والمثقل ببيانات لم تعد دقيقة بسبب تطور الجغرافيا الاقتصادية في العالم على مر السنوات الماضية.



واضاف ان هناك بالفعل ملفات تعتمد في معطياتها ودراستها على معلومات يجب تنقيحها واعادة النظر فيها بشكل مختلف، أو حتى شطبها نهائيًا من قائمة خط سير التنمية المستقبلية بسبب انتفاء تلك البيانات والمعطيات من خريطة الاقتصاد العالمي التي تكون الكويت جزءاً منها بطبيعة الحال لأنها جزء من العالم.



وأكد أن ما يهم الحكومة القادمة من وجهة نظري هو عملية (استشراف المستقبل الاقتصادي) وهو عملية تبني المنهجيات والأساليب العلمية لمحاولة فهم التطورات التي ستحدث في المستقبل وتقليل نسبة الغموض وعدم اليقين بغرض الاستعداد والتخطيط لتلك التطورات لمدة تزيد على عشرين عامًا.

