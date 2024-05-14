مال وأعمال

أعلنت شركة ميزان القابضة عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024. حيث بلغت الإيرادات نحو 85.5 مليون دينار بارتفاع 8.2%، كما بلغت الأرباح التشغيلية نحو 7.9 ملايين دينار بارتفاع 28.6%، اما عن الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 10.1 ملايين دينار، بارتفاع 21.7%، وحققت الشركة نحو 5.7 ملايين دينار صافي الارباح الخاصة بمساهمي الشركة الأم بارتفاع 33.9%.



وعقدت الشركة مؤتمر المحللين الماليين لمناقشة النتائج المالية للربع الأول من العام 2024 امس الاثنين.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ميزان القابضة محمد جاسم الوزان: حققت الشركة نتائج قوية في الربع الأول من عام 2024 والمدفوعة بنجاح أداء مجموعة ميزان القابضة في عام 2023، حيث حققت قطاعات المجموعة مستويات نمو قوية ومتماشية مع توقعاتنا، فضلًا عن أداء عمليات المجموعة الناجح في الأسواق التي نتواجد بها. وفي الختام نؤكد مواصلة المجموعة انتقاء الفرص الاستثمارية المناسبة طويلة الأجل والتي تواكب مسيرتها الآخذة بالنمو في تحقيق أفضل قيمة ممكنة للمساهمين، وبما يعزز مكانة مجموعة ميزان الرائدة في السوق المحلي والإقليمي.



ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية في مجموعة ميزان القابضة عمرو فرغل: تعكس أرباح الربع الأول الأداء القوي لمجموعة ميزان القابضة على الرغم من التحديات في السوق. سعداء بالنمو القوي الذي تشهده مؤشرات المجموعة بفضل نجاح فريقنا الذي يظهر كفاءة عالية في اقتناص فرص النمو وضبط التكاليف مما ساهم في رفع مستويات العديد من مؤشرات الربع الأول مقارنةً مع العام الماضي.



وحققت الشركة في مجال الأغذية إيرادات بقيمة 52.5 مليون دينار، بارتفاع يقدر بـ 7% مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي.

وشكل إيراد مجال الأغذية 61.4% من إجمالي إيرادات المجموعة. وتتضمن الإيرادات من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والذي يمثّل 51% من إجمالي إيرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية 5.6% والخدمات الغذائية 4.8%.



كما بلغت إيرادات مجال غير الأغذية 33 مليون دينار مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 10.2% مقارنةً مع نفس الفترة من العام الماضي.

وتمثل إيرادات هذا المجال بنسبة 38.6% من إجمالي إيرادات المجموعة.

وتتضمن إيرادات من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية الذي يمثّل 36.6% من إجمالي إيرادات المجموعة، وقطاع الصناعات الذي يمثّل 2% من إجمالي إيرادات المجموعة.

