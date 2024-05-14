مال وأعمال

صرّح رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبد الفتاح محمد رفيع معرفي، أن نتائج أعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2024 قد أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغت 3,731 ملايين دينار بزيادة ملحوظة مقدارها 72.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



وتعقيباً على النتائج المالية للربع الأول 2024، قال معرفي إن الربع الأول شهد نمواً في صافي الايرادات التشغيلية وتحسناً في نتائج الشركات الزميلة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وكذلك تحسناً ملحوظاً بالمؤشرات المالية بما في ذلك نمو بالعائد على حقوق المساهمين، والعائد على اجمالي الأصول، والعائد على رأسمال الشركة بنسبة بلغت 70%، 53.5%، و72.8% على التوالي.



وأكّد معرفي أن الشركة مستمرة في تطبيق استراتيجياتها وخططها المتوازنة وتطويرها بما يتلاءم مع الظروف القائمة. كما أن إدارة الشركة تسعى دائماً إلى تطوير الأداء وتحسين النتائج المحققة من خلال خلق فرص جديدة، لتطوير الأصول القائمة، وتنويع مصادر الدخل محلياً وإقليمياً ودولياً واضعة نصب عينيها تحقيق الأهداف المرجوة بما في ذلك النمو المستدام وتعزيز حقوق المساهمين وضمان متانة المركز المالي بالتركيز على نمو الأرباح التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية للشركة.



وأضاف معرفي أن الشركة التجارية العقارية أقامت فعاليات عدة خلال الربع الأول من العام 2024، بهدف تعزيز دورها الحيوي في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصها على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات. وتحت شعار نحن نهتم نظمت الشركة التجارية العقارية فعالية جديدة بعنوان بالعربي أحلى في مجمع البوليفارد بأهداف ترفيهية وتعليمية لتوعية الجيل الصاعد بأهمية التمسك باللغة العربية.



كما نظمت الفعالية السنوية التاسعة لإشراقة أمل والتي أقيمت في قاعة البوليفارد بهدف حرصها على أهمية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والتي أبرزت قدراتهم ودورهم الفعّال في دفع عجلة التنمية، وحملة ازرع شجرة في وطني حيث أقيمت في حديقة البوليفارد تحت عنوان نبيها خضراء بمشاركة العديد من طلاب المدارس الخاصة والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين في الكويت على الاهتمام بالبيئة لمستقبل أكثر صحة، بالإضافة إلى حملة رفد السنوية لتوزيع المؤن الرمضانية على الأسر المتعففة في دولة الكويت.



وفي ختام تصريحه توجَّه عبدالفتاح معرفي بجزيل الشكر والتقدير للسادة المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة على الجهود المبذولة والدعم المستمر، مؤكداً أن الشركة التجارية العقارية تُكرّس جميع إمكاناتها وقدراتها لتحقيق رؤيتها المستقبلية من خلال السعي المستمر لتطوير وتنمية استثمارها وفقاً للخطط الموضوعة لخلق نمو مستمر وتحقيق أرباح متميزة وقيمة مضافة للمساهمين.

