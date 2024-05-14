مال وأعمال

أعلنت شركة السور لتسويق الوقود، عن إعادة افتتاح محطة ألفا رقم 19 لتعبئة الوقود الكائنة في منطقة رأس الزور ابتداءً من 7 مايو 2024 بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع البيئي لمحطات الوقود، حيث تم إغلاقها مؤقتا من 31 ديسمبر 2023 تحقيقا لمتطلبات الجهات الحكومية والهيئة العامة للبيئة بالدولة على ان تكون محطة الوقود ذات موصفات بيئية موحدة لجميع المحطات والتي بدورها تخدم البيئة بالدرجة الاولى وجميع مرتادي المحطات.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن المحطة مجهزة لاستقبال العملاء وتلبية جميع احتياجاتهم، مؤكدة انه قبل إعادة افتتاح المحطة حرص المختصون لدى الشركة على مراجعة جميع نتائج عمليات الصيانة المنفذة وفعالية أنظمة العمل بهدف ضمان جاهزيتها لخدمة الجمهور.



ولفتت السور للوقود الى انها تحرص في جميع عملياتها على مضيها قدماً في تنفيذ خططها الرائدة لتحويل جميع محطاتها إلى محطات متعددة الخدمات لخدمة عملائها وفق ما يتمنونه لتعزز تجربتهم مع محطات الوقود وتغنيها عبر تقديمها مفهوم جديد وريادي للخدمة في المحطات.

