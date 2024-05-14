مال وأعمال

نظم اتحاد العقاريين زيارة ميدانية لطلبة كلية العلوم الإدارية - جامعة الكويت بالتعاون مع الدكتور سليمان البدر الاستاذ المساعد في قسم التمويل، حيث استضافت مجموعة التمدين هذه الزيارة في مول ذا وير هاوس والذي تم فيه تعريف الطلبة على طبيعة عمل مراكز التسوق من قبل مجموعة من التنفيذيين لدى مجموعة التمدين وذلك من خلال التحدث عن المشروع وكيفية تمويله وتشغيله، بالإضافة الى شرح طرق تحقيق الأرباح واستراتيجية التأجير واختيار المستأجرين.



وقد شهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من قبل الطلبة حيث أعطيت الفرصة لهم بطرح العديد من الأسئلة ومناقشة المعنيين القائمين على مشروع مول ذا وير هاوس في منطقة الصباحية، والذي نتج عنه إشادة واسعة النطاق من قبل الطلبة فيما يتعلق بتنظيم هذه الزيارة الميدانية التي ساهمت في زيادة معرفتهم وفهمهم لآلية عمل المجمعات التجارية ومراكز التسوق.



وأوضح الدكتور سليمان البدر بأن هذا اللقاء هو ما يحتاجه الطلبة للحصول على تجربة تؤهلهم لمستقبل وظيفي أفضل وتساعدهم على فهم المقررات الدراسية المقدمة من قبل جامعة الكويت وتتيح لهم مزج الجانب العملي بالجانب الأكاديمي، وانه سيسعى في المستقبل القريب زيادة عدد الزيارات الميدانية لطلبة الجامعة ما سيسهم في إثراء الثقافة والمعرفة بالجانب التشغيلي المتعلق بالقطاع العقاري.



إضافة على ذلك، أكد محمود داود المرزوق الرئيس التنفيذي لشركة التمدين العقارية حرصه على تمكين الطلبة من التعرف على العلاقة بين المؤجر والمستأجر وكيفية الحفاظ على العلاقات الطويلة المدى، وكيفية إدارة العلاقات وقت الأزمات. كما حرص على تمكينهم من الحصول على تجربة فريدة من نوعها في معرفة طبيعة عمل مراكز التسوق مما تؤهلهم لمستقبل وظيفي أفضل مع فهم دور القطاع العقاري ومساهمتها في نهضة الاقتصاد الوطني.



وختاماً، أوضح المرزوق حرص مجموعة التمدين على القيام بدورها المجتمعي في تدريب وتثقيف الطلبة وذلك في كل ما يتعلق بالنشاط العقاري التجاري.

بهذا اللقاء الناجح، يؤكد اتحاد العقاريين دوره الرائد في توفير الفرص التعليمية والتوعوية للطلبة والمساهمة في تأهيلهم لمواكبة التحديات واتخاذ الفرص في سوق العقار الكويتي.

