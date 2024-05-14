مال وأعمال

أعلنت شركة الصالحية العقارية عن تحقيق صافي أرباح بمبلغ 2.9 مليون دينار عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2024 بربحية سهم 5 فلوس، وذلك بالمقارنة مع صافي ربح 3.7 ملايين دينار وربحية سهم 6.9 فلوس عن الفترة المقارنة من العام الماضي.



وكشفت البيانات المالية لشركة الصالحية العقارية عن ارتفاع في إجمالي موجودات الشركة إلى 522 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 22%، كما بلغت الإيرادات التشغيلية 11 مليون دينار بنهاية الربع الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 14%، فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 22% إلى 8.4 ملايين دينار، وارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 174 مليون دينار بالمقارنة مع 166 مليون دينار عن الفترة المقابلة من العام السابق.



وقال غازي النفيسي - رئيس مجلس إدارة شركة الصالحية العقارية، إن صافي الربح قد تأثر خلال تلك الفترة نتيجة زيادة تكاليف الاستهلاك والاطفاء وارتفاع تكاليف التمويل إضافة إلى أرباح غير اعتيادية قد حققتها الشركة من استرداد مطالبات تأمينية في الفترة المقارنة من العام الماضي.



وأضاف النفيسي، أن المؤشرات المالية لشركة الصالحية العقارية تشير إلى إيجابية الأداء بشكل عام، وذلك بدعم من الأداء التشغيلي الجيد للشركة، واستقرار مختلف المؤشرات المالية والاقتصادية،



والتي ساهمت بشكل كبير في وضوح الرؤية وزيادة رغبة الشركة في تطوير أنشطتها والمشاركة بشكل قوي في السوق المحلي، علاوة على امتلاك أصول عقارية جيدة في الداخل والخارج، تسهم في دعم الإيرادات من الأنشطة التشغيلية وتعظم حقوق المساهمين.

