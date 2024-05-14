مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي KIB أسماء عملائه الفائزين في السحب الأسبوعي الثاني، عن أرصدة العملاء خلال شهر أبريل، وذلك ضمن حملة سحوبات حساب الدروازة لعام 2024 التي تتميز بأعلى عدد رابحين طوال العام.



حيث حصل كل من: فهد محمد الحميدي العجمي، زهراء عبد اللطيف محمد حجي أكبر، عبدالله محماس سليمان المطيري، مصطفى ظاهر حبيب كمال، محمد رضا منوجر أحمدي على جائزة بقيمة 1,000 دنيار لكل منهم، بينما حصل كل من أحمد محمود محمد أحمد، علي حسين نعمه عبدالرحمن، غاليه علي أحمد، خالد وليد أحمد الماجد، عفاف عبدالرحمن براهيم الهاجري، نيفين محمد حريص قمحيه، مروان عامر سليمان أحمد على جائزة بقيمة 500 دينار لكل منهم. وقد تم إجراء السحب بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك.



والجدير بالذكر أن حساب الدروازة هو حساب توفير مبني على أساس الوكالة بالاستثمار، وقد أطلقه KIB ضمن باقة منتجاته المصرفية المخصّصة للأفراد، وهو الأقوى من نوعه من حيث العائد السنوي المتوّقع بنسبة تصل حتى 2% كل شهر، والتي يحصل العميل عليها لأول ثلاثة أشهر من فتح الحساب، ويتوقّع وصولها حتى 1% بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولى، علماً بأن العوائد تودع تلقائياً في حساب العميل خلال اليوم الأول من بداية كل شهر.



وإضافة إلى كونه حساب توفير، يتطلّب دخول السحوبات الأسبوعية والشهرية والسحب السنوي توافر 100 دينار في الحساب، حيث يحصل العميل على فرصة واحدة لدخول السحوبات مقابل كل 1 دينار يبقى في الحساب طوال شهر كامل، وذلك حسب الرصيد الأدنى للشهر الذي يسبق السحب، بينما يتم احتساب فرصة واحدة للمشاركة في السحب السنوي مقابل كل 1 دينار يبقى شهرين كاملين، وذلك حسب الرصيد الأدنى للشهرين السابقين للسحب، حيث تطبق الشروط والأحكام.



كما يتميز حساب الدروازة بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية، واعتماده من قبل هيئة الرقابة الشرعية في KIB، إضافة إلى أنه مدعوم بمجموعة من المزايا الحصرية، مثل سهولة فتح الحساب، إذ لا يشترط تحويل الراتب، ويمكن فتح الحساب من بُعد ومن دون الحاجة إلى زيارة الفروع، وذلك عن طريق KIB أونلاين عبر الموقع الإلكتروني، أو تطبيق الهواتف الذكية KIB موبايل.



وتجدر الإشارة إلى أن حساب الدروازة من KIB يوفّر العديد من المزايا الأخرى، على غرار إصدار بطاقة السحب الآلي بمجرّد فتح الحساب، والتي تتيح السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي لحتى 2,000 دينار يومياً، إلى جانب إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية مقابل ضمان مالي على هذا الحساب، علماً بأن الحد الأدنى لفتح الحساب والمشاركة في السحوبات هو 100دينار ولا يمكن للعميل سحب هذا المبلغ إلا عند إغلاق الحساب.

