وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية لتولي سموه مقاليد الحكم، مشيدا سموه بالإنجازات التنموية والحضارية التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمختلف الميادين في عهده الميمون والتي عززت من مكانتها الرفيعة لدى المجتمع الدولي.



كما أعرب سموه عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية الراسخة والأخوية الوطيدة التي تجمع الشعبين والبلدين الشقيقين وعن التطلع للارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين الشقيقين على جميع الأصعدة، سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لدولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق المزيد من التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه.

