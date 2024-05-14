وطن النهار

أكد المندوب الدائم للكويت لدى جامعة الدول العربية السفير طلال المطيري أمس حرص الكويت على تقديم الدعم الإيجابي لمسيرة العمل العربي المشترك.

جاء ذلك في تصريح لـ (كونا) على هامش ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للاعداد لاجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية.



وأكد المطيري ان الدول العربية لديها تطابق كبير في الرؤى وهناك اتساق عربي حيال العديد من المبادئ والقيم الدولية وعلى رأسها احترام القوانين والاتفاقيات الدولية والإيمان بحكم القانون.

وذكر ان تطورات الوضع في فلسطين سيطرت على مناقشات اجتماعات المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين حيث أن الدول العربية لديها موقف موحد وداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة والمتوافقة مع القانون الدولي وعلى رأسها الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والاعتراف بدولة فلسطينية متصلة الأطراف قابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



واوضح المطيري ان اجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين رفع العديد من مشاريع القرارات الخاصة بالبنود المدرجة في مشروع جدول الأعمال إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري غدا الثلاثاء للنظر في إقرارها تمهيدا لرفعها إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية.



وأعرب المطيري عن تقدير الكويت لمملكة البحرين الشقيقة على الاستضافة الكريمة للقمة العربية الـ33 وللدعم الكبير الذي يقدمه المسؤولون في مملكة البحرين لإنجاح القمة العربية.

