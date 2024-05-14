وطن النهار

استقبل رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة عبدالعزيز الابراهيم رئيس مجلس إدارة معهد التدقيق الداخلي الدولي سالي آن، في إطار الاحتفاء بالشهر العالمي للتوعية بالتدقيق الداخلي، وللاطلاع على تجربة الهيئة بشأن التدقيق الداخلي والتعرف على اختصاصات وأهداف الهيئة، بحضور منال الربيعان عضو جمعية المدققين الكويتية.



حيث تم خلال الاجتماع المرئي في دار (نزاهة) لاستعراض الدور المناط بالهيئة واختصاصاتها وأبرز أعمالها فيما يتعلق بمنع ومكافحة الفساد، بحضور الأمين العام المساعد للوقاية أبرار الحماد، وتضمنت الزيارة جولة في قطاع الذمة المالية، للتعرف على آلية تقديم إقرارات الذمة المالية للمشمولين بقانون إنشاء الهيئة.



وبهذه المناسبة قالت رئيس مجلس إدارة معهد التدقيق الداخلي الدولي سالي آن: إن هناك رابطاً مهم جداً بين التدقيق الداخلي ومكافحة الفساد، وهما مجالان يجب أن يعملان معاً، فمن خلال المعلومات التي تقدمها آليات مكافحة الفساد، يمكن معرفة الأنشطة الفاسدة التي قد تحدث في الجهات، ويجب على التدقيق الداخلي أن يُكمل جهود مكافحة الفساد من خلال الكشف عن الممارسات الفاسدة والاحتيال حيث إنه عندما يعملان معاً سيحققان نتائج أفضل.



وأضافت: إن التدقيق الداخلي الفعال مهم جداً للجهات، سواء كانت من القطاع الخاص أو القطاع العام، لأن التدقيق الداخلي السليم يساعد الجهات على العمل بفعالية أكثر وإدارة مخاطرها بصورة أفضل وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، خاصة عندما يأتي التدقيق الداخلي من أشخاص مؤهلين ومعتمدين، والأهم من ذلك بأن يكونوا شغوفين في مجال التدقيق الداخلي لأن هذا الأمر يعمل على مساعدة الجهات التي يعملون بها.

