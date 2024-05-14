وطن النهار

عقدت الادارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية وقيادة الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع اجتماعاً، وذلك لبحث التعاون المشترك فيما بينهما ‏لتبادل الخبرات والاطلاع على الإيجابيات والسلبيات، أثناء العمل بين منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والإجراءات المتبعة حالياً ومستقبلا، حرصا على المصلحة العامة والمزيد من الرقابة على جميع العاملين، للتأكد على التزامهم الضبط والربط العسكري‏ واحترام الرتب العسكرية والمواطنين للمحافظة على سمعة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وهيبتهما مع مجازات المخالفين ومكافآت المتميزين‏ وذلك دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

