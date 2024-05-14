وطن النهار

استقبل ديوان جواد بوخمسين وفداً فلسطينياً من صندوق تمكين القدس برئاسة نائب رئيس مجلس الامناء منيب رشيد المصري، ونائب رئيس البرلمان العربي وعضو مجلس النواب الأردني خليل عطية، ومدير صندوق تمكين القدس طاهر الديسي الى جانب رئيس جامعة القدس الدكتور عماد بوكشك وبحضور عدد من السياسيين.



من جهته قال السيد جواد بوخمسين: إن هذا اليوم من الأيام السعيدة لنا جميعاً بحضور عدد من إخوتنا الفلسطينيين عبر صندوق تمكين القدس، لافتا الى أن فلسطين هي التاريخ والمحبة والنضال والجهاد والشرف والصمود وتعتبر قضيتنا العربية الاولى رغم مرور أكثر من 70 سنة وهي تواجه المعتدي بكل بسالة.



وأضاف مخاطبا الوفد الفلسطيني: يجب أن نزف لكم التهنئة على ما يقوم به ابطال غزة من كفاح مشروع بوجه المعتدي وهم يواجهون الموت بكل بسالة دون تذمر او تردد، معربا عن ألمه للضحايا الابرياء من الاطفال والنساء والشيوخ وهم صامدون محتسبون الاجر عند الله وسيكون النصر حليفهم بإذن الله.



وأوضح بوخمسين ان الدولة الفلسطينية قادمة لامحالة حتى وان تضاعفت اعداد اليهود الا ان الفلسطينيين سيتضاعف عددهم لايمانهم بأن قضيتهم عادلة ولأنهم على يقين ان النصر قادم باذن الله وهم مسلحون بالامل والإيمان بالله.



وبين بوخمسين أن غزة في هذه الحرب أصبحت المنتصرة لقوة بأسها في مواجهة المحتل فتحرك العالم اجمع لنصرتها، مشيراً الى ان موقف الكويتيين إبان الغزو العراقي مشابه لما قام به الفلسطينيون لمواجهة المحتل فأثبت الكويتيون بسالة كبيرة نتذكرها اليوم ونحن نرى بسالة اهل فلسطين. واسترجع بوخمسين ذكرياته عندما قام بزيارة القدس في الستينيات من القرن الماضي حتى وصل إلى القدس مؤكداً الشعور بالعزة والفخر عند استقبال اهلنا في فلسطين بالكويت.



من جانبه اعرب نائب رئيس مجلس الامناء منيب رشيد المصري عن شكر دولة الكويت اميرا وشعبا على الدعم اللامحدود للقضية الفلسطينية والشكر موصول للسيد جواد بوخمسين الذي استقبلنا اليوم للوفد الفلسطيني المشارك في المؤتمر التاسع للشبكات الانسانية لنصرة غزة، مشيرا الى ان دولة الكويت لها بصمات عبر التاريخ في اطلاق الثورة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني بوجه المعتدي وهذا ليس بغريب عليها استضافة مؤتمر الشبكات الانسانية والذي نتج عنه اكثر من ملياري دولار لدعم واغاثة قطاع غزة.



وأضاف المصري: أن إطلاق صندوق تمكين القدس يأتي لدعم صمود أهلنا ومؤسساتنا في القدس، وهذا الحلم تحقق بمساهمات كريمة من قيادات ومؤسسات عربية وإسلامية فاعلة، فالشكر موصول للجميع لدعمهم صندوق ووقفية القدس وصندوق تمكين القدس، معربا عن امله بأن يكون صندوق تمكين القدس خطوة ملموسة في مسيرة تحقيق دعم صمود المقدسيين وإفشال محاولات التهويد، مؤكدًا استمرار في دعم القضية الفلسطينية ودفع الجهود للتوصل الى تسوية عادلة.

