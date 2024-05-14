وطن النهار

قال أ.د عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس، إن الجامعة جاءت بفكرة من رجال صادقين مع قضايا الأمة العربية، منذ زيارة سمو الشيخ صباح السالم الصباح (رحمه الله) الذي جاء إلى القدس عام 1966 برفقة جلالة الملك حسين يرحمه الله لوضع حجر الأساس لإنشاء المعهد العربي الأردني الكويتي للأيتام في مدينة القدس.



وتابع، تطور هذا المعهد بدعم ورعاية من سمو الشيخ صباح السالم الصباح، وتم تعيين أول رئيس مجلس أمناء فخري للمعهد وهو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي حضر معه مجموعة من رجال الأعمال الكويتيين أصحاب الأيادي بيضاء، ومنهم يوسف الفليج ونصف يوسف النصف ومجموعة من رجال الأعمال، وأسسوا مجلس أمناء لإنشاء أول كلية للعلوم والتكنولوجيا عام 1978، وكانت فكرة نادرة في حينها أن يتطور المعهد إلى كلية، وكانت أول تجربة لدراسة العلوم والتكلنولوجيا والكمبيوتر في فلسطين.



وأضاف: تطورت الفكرة إلى أن تمت تسمية (جامعة القدس) في بداية الثمانينيات، وهي تضم الآن 15 كلية و29 مركزاً ومعهداً، ولدينا 10 مواقع في البلدة القديمة حول المسجد الأقصى معظمها لها علاقة بالمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى كلية في بيت حنينا وأخرى في الشيخ جراح، وضعت هذه الكليات والمؤسسات على كاهلها مساعدة ودعم المجتمع المقدسي، وأصبح لدينا اليوم 13 ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات، ولدينا أيضا 45 برنامج ماجستير، و55 برنامج بكاليوريوس و7 برامج للدكتوراه.



وأكد أبو كشك أن قوة جامعة القدس تكمن في المجمع الطبي في مدينة القدس والتي تنافس على مستوى العالم، وحصلت على الترتيب الأول على مستوى الجامعة، وحصلنا على الاعتماد الاميركي والأوروبي وأصبح خريجو جامعة القدس مميزين لاسيما في كليات الطب، مشددا على أن الفضل يعود لسمو الشيخ صباح السالم الصباح والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمهما الله، ورجال الأعمال الكويتيين الذين وضعوا البذرة لهذه المؤسسة التي أصبحت شجرة عملاقة.

