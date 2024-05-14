وطن النهار

قالت السفيرة الفرنسية لدى البلاد، رئيسة الجمعية العمومية للفرنكوفونية في الكويت كلير لوفليشر، الكويت، أرض محبة للغة الفرنسية وتستحق التميز في محيطها.

واعتبرت ان سمو الشيخ ناصر المحمد الأب الروحي للفرنكوفونية في الكويت لأنه يبادر ويدعم العمل لصالحها.



جاء ذلك في كلمة القتها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد احتفالا بيوم الفرنكوفونية، وقالت فيه: يتألف مجلس تعزيز الفرنكوفونية في الكويت، الذي تم إنشاؤه في 3 يونيو 2021، من 44 سفيراً للدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية وشخصيات من عالم التعليم والثقافة أصدقاء الفرنكوفونية، ويهدف إلى تعزيز الأعمال التي تقوم بها المنظمة الدولية للفرنكوفونية والسلطات الناطقة بالفرنسية، ودعم المبادرات الرامية إلى تعريف الكويتيين من جميع الأعمار، وخاصة الأجيال الشابة، بالوجه الجماعي للفرنكوفونية.



واضافت: ويهدف كذلك الى تعزيز شبكات الاتصال الفرنسية في الكويت وتسهيل التعاون بين مختلف الشركاء من أجل تعزيز الفرنكوفونية. وتابعت: منذ يناير 2024، ينظم المجلس ديوانيات ناطقة بالفرنسية كل شهر اذ تنظم سفارة ناطقة بالفرنسية لقاءً بين الناطقين بها.



وزادت: سيشهد عام 2024 انعقاد القمة الفرنكوفونية المقبلة في فيليه- كوتيريه في فرنسا يومي 4 و5 أكتوبر، ويشارك في المؤتمر أكثر من مائه وفد من الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكوفونية.

وذكرت ان المنظمة الدولية للفرنكوفونية تعمل على تعزيز اللغة الفرنسية في إطار التعددية اللغوية والحوار بين الثقافات.



واضافت: تعددية الأطراف كأسلوب للحوكمة الدولية وتعزيز السلام والتسامح كوسيلة لضمان الأمن الدولي وكذلك التنمية الاقتصادية كحق أساسي للشعوب، كلها أهداف وقيم للمنظمة الدولية للفرنكوفونية والتي تتقاسمها البرامج الجديدة ورؤية الكويت 2035.



وقالت: إن التنوع اللغوي الذي يتم الترويج له كضمان للتعددية الديموقراطية والفعالة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية يستجيب بشكل مباشر للتوجهات الدولية لدولة الكويت التي تهدف إلى أن تكون لها مشاركة فعالة في المجتمع الدولي مع الدفاع عن هويتها.



وأضافت: وعلى الرغم من أن الكويت ليست عضوا في المنظمة الدولية للفرنكوفونية، فقد أجرينا منذ سبتمبر الماضي مناقشات عالية الجودة مع السلطات الكويتية بشأن ترشيحها للانضمام إلى هذه المنظمة الدولية. وإذا قررت دولة الكويت الترشح، فإنني أؤكد مجدداً بأن المجلس سيقف إلى جانبها ويدعمها في هذه العملية.



وقالت السفيرة الفرنسية: انه من المحتمل ان تشارك الكويت في قمة الفرنكوفونية التي ستعقد في اكتوبر المقبل في فرنسا، لافتة الى أن الكويت اعلنت رغبتها الانضمام الى الفرنكوفونية غير انها لم تتقدم بطلب رسمي للانضمام للمنظمة.

ونوهت فليشر إلى تقديم الطلب يجب ان يكون قبل هذا الصيف، مشيرة الى أن هناك نحو 500 الف كويتي مهتمون باللغة الفرنسية سواء بالتحدث بها أو بالاهتمام بالثقافة الفرنسية والاستماع بها.



ولفتت الى ان الشيخ ناصر المحمد هو الداعم الاكبر للفرنكوفونية منذ ثمانينيات القرن الماضي، وفي عام 2021 تم انتخابه رئيسا فخريا للمنظمة في الكويت، وهو مدافع كبير عن اللغة الفرنسية في الكويت.

وعن القيمة المضافة التي ستعود على الكويت، قالت اعتقد ان انضمام الكويت الى الفرنكوفونية سيمثل انجازا كبيرا.



وحول عدم تعليق الفرنكوفونية على ما يحدث في غزة من انتهاك لحقوق الانسان: قالت: ان المنظمة ليست سياسية ولكنها تعنى بالثقافة وتعلم اللغة الفرنسية.

هذا وقد اقامت السفيرة لوفليشر حفل استقبال بالمناسبة حضره عدد كبير من الضيوف وعلى رأسهم سمو الشيخ ناصر المحمد وأسرته احتفالا بيوم الفرنكوفونية.

