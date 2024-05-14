وطن النهار

أكد المدير العام بالتكليف للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمار الحسيني أمس (الاثنين) أن الكويت تشهد رحلة رقمية متسارعة لتكنولوجيا المعلومات ويؤدي فيها استخدام الذكاء الاصطناعي دورا محوريا.

وقال لـ كونا خلال انطلاق قمة الرؤساء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات 2024 إن القمة في نسختها الثالثة تهدف لإبراز الدور الأساسي للرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة والإنتاجية والربحية.



وشدد على التزام الحكومة الكويتية الثابت بتعزيز أجندتها الرقمية بما يتماشى مع رؤية كويت جديدة 2035 واستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2040. كما أكد التزام البلاد بتبني التقنيات الناشئة وقيادة الابتكار في كل من القطاعين العام والخاص واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي مع تزايد استثمار المؤسسات في الكويت.



ولفت إلى تمكين منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير قدراتها لمواكبة العصر الرقمي الحالي، مبينا أن القمة من شأنها تعزيز الحوارات البناءة بين شركات التكنولوجيا الرائدة في المنطقة وصناع القرار المؤثرين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وأفاد الحسيني بأن هذا الحدث سيشكل منصة مهمة لاستكشاف الدور المتطور للذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل تكنولوجيا المعلومات وتسريع التحول الرقمي في جميع القطاعات في الكويت سواء كان القطاع العام أو القطاع الخاص.

وأشار إلى أهمية تطوير المهارات والقدرات لتمكين القياديين والموظفين من الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعي في مسيرة التحول الرقمي.



ويشارك في القمة التي تستمر يوما واحدا نخبة من المتحدثين وقادة التحول الرقمي الذين سيناقشون موضوعات عدة حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره في التكنولوجيا بشكل عام.



ويتضمن جدول أعمال القمة جلسات يقودها الخبراء وحلقات نقاش ستقدم منظورا شاملا حول التحديات والفرص التي تشكل المشهد الرقمي مثل استراتيجيات تحديث التطبيقات وتحصين المؤسسات في الاقتصاد الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات من أجل التحول الرقمي.

