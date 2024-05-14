مال وأعمال

أعلنت مجموعة زين عن نتائجها المالية الفصلية لفترة الربع الأول، التي أظهرت استقرارا نسبيا في حجم إيراداتها المجمعة.

وكشفت المجموعة أن إيراداتها الفصلية المجمعة سجلت 466 مليون دينار (1.5 مليار دولار)، مقارنة مع 468 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام 2023.



وأوضحت زين أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في المنطقة، وعلى وجه الخصوص تفاقم الأوضاع في السودان، وتحقيق مكاسب لمرة واحدة من بيع أبراج زين السعودية التي تم تسجليها في الربع الأول من العام 2023، ضغطت على بقية المؤشرات المالية عن هذه الفترة، مع ذلك بدأت عمليات زين السودان تتجاوز تحديات تشغيل الشبكة، وتحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات بعد التحسن التدريجي، إذ تشير تطورات عمليات الشركة أنها تتجه للأفضل.



وأفادت المجموعة أنها حققت أرباحا صافية بقيمة 29 مليون دينار (95 مليون دولار)، مقارنة مع 54 مليون دينار (177 مليون دولار - باستثناء المكاسب المحققة من بيع أبراج زين السعودية في الفترة المشابهة)، ومقارنة مع 72 مليون دينار (234 مليون دولار - بتضمين المكاسب المحققة من بيع الأبراج عن الفترة نفسها).



وذكرت المجموعة أن أرباحها الفصلية الصافية تأثرت في الربع الأول من العام 2024 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2023، حيث تمّت إعادة تبويب بعض عناصر بيان الربح والخسارة للربع الأول من العام 2023، وبالتالي تمت إعادة النظر في المعالجة المحاسبية الخاصة بصفقة الأبراج في الربع الرابع من عام 2023، بسبب الأحكام والتقديرات الرئيسية التي ينطوي عليها تقييم نقل الملكية على صفقة الأبراج،



علما أنه لا يوجد أي تأثير لإعادة التبويب والتصنيف على صافي الربح والقوائم المالية الموحدة المعلن عنها والصادرة كما في 31 ديسمبر 2023، حيث تم بالفعل احتساب جميع التعديلات اللازمة والمطلوبة في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، خلال الربع الرابع من العام 2023،



وباستثناء تأثير صفقة أبراج الاتصالات في المملكة العربية السعودية، سيكون التراجع في صافي الدخل للربع الأول من العام 2024 أقل بكثير مقارنة بالربع الأول من العام 2023، ويرجع هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تحديات تشغيل الشبكة في السودان خلال فترة الربع الأول من عام 2024.



وبينت المجموعة الرائدة في الابتكارات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا أن أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات الـ EBITDA سجلت 148 مليون دينار (480 مليون دولار)، وبلغ هامش ربحية الـ EBITDA 32%.



وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن إيرادات خدمات البيانات سجلت ارتفاعا بنسبة 1%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الأخير، تمثل 39% من إجمالي الإيرادات المجمعة، بينما تأثرت قاعدة العملاء نزولا لتصل إلى نحو 42.4 مليون عميل، بسبب التحديات التشغيلية في السودان، إذ تأثرت أنظمة التشغيل التقنية بالأعمال الحربية التي تسببت بقطع كوابل التغذية، علما أن قاعدة العملاء بدأت تزيد بشكل مطرد بعد الإصلاحات التي تقوم بها الفرق الفنية،



حيث كان هناك تعذر في الوصول إلى مراكز بيانات العملاء، التي صاحبها مشكلات في تغطية الشبكة وتحديات التوزيع بمتاجر التجزئة، وفي وقت الحالي، بدأت خطة التعافي تشهد مع تشغيل مركز البيانات الجديد استيعابا هائلا للعملاء مع بدايات الربع الثاني من العام 2024، علما أن التقديرات تشير إلى أن الأحداث الراهنة تسببت في عمليات نزوح جماعي داخلية لأكثر من 6.5 ملايين من السكان، وهجرة أكثر من 2 مليون إلى خارج البلاد.



وقال رئيس مجلس الإدارة في مجموعة زين أسامة الفريح يعمل مجلس الإدارة بشكل وثيق مع الإدارة التنفيذية للتغلب على التحديات التشغيلية والاقتصادية والاجتماعية، حيث كانت هذه الفترة مليئة بالتحديات، وعدم الاستقرار، خصوصا في السودان، الذي شهد ظروفا استثنائية وأوضاعا صعبة للغاية، مع ذلك نجحت المجموعة في أن تدفع بنمو أعمالها بفضل التحسن في عدد من أسواق المجموعة، والتوسع في الخدمات الرقمية.



وأضاف قائلا واجهت عمليات زين السودان تحديات هائلة، وعلى الرغم من ذلك، تمكنت الشركة من الحفاظ على مسار الأعمال، بفضل فرق العمل التي كانت حريصة على تزويد خدمات الاتصالات، والاستمرار في تقديمها، حيث نقلت مراكز البيانات إلى مناطق أخرى في البلاد، وفي ظل هذه الظروف نأمل أن تستقر الأوضاع وينعم الجميع بالسلام.



وأوضح الفريح قائلا: تخطو زين على الطريق الصحيح لتصبح مزودا رقميا رائدا في أسواق المنطقة، إذ تواصل استثماراتها في مبادرات التحول الرقمي، وتنفيذ سلسلة من الاستحواذات في قطاعات الأعمال المربحة، حيث مثلت هذه الفترة مرحلة مهمة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية، التي أثمرت عن انتشار واسع لأعمال المجموعة في مجالات النمو الجديدة في أسواق المنطقة.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي زادت المجموعة في هذه الفترة من تركيزها على تحديث بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات من خلال ترقية شبكات الجيل الرابع، والتوسع في بناء شبكات الجيل الخامس، ونشر المزيد من شبكات الألياف الضوئية في أسواق المنطقة، حيث ركزت المجموعة في مبادراتها الاستراتيجية على تحسين التدفقات النقدية والاستثمار في فرص النمو المربحة، حيث تشهد أسواق المنطقة تطورات إيجابية وطفرة في تبني استخدامات القطاع الرقمي.



وأوضح الخرافي قائلا: ساعدتنا الاستراتيجية التشغيلية التي أطلقناها قبل 5 سنوات في تحقيق أهدافنا لهذه المرحلة، والتي نقلت عملياتنا إلى فرص النمو المربحة، وزادت من رقعة توسعاتنا في الخدمات الرقمية وقطاعات تكنولوجيا المعلومات، والتشارك في البنية التحتية للأبراج، كما عززت خطط المجموعة في التوسع في خدمات البيع بالجملة في قطاع الاتصالات، ومن المتوقع أن توفر الكابلات البحرية لمجموعة زين استقلالية تشغيلية كاملة، وأن تكون عاملا حاسما وحقيقيا في رفع قدرات زين في مبادرات التحول الرقمي في المنطقة، خصوصا على مستوى الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء.



وأشار بقوله وإذ يبقى تركيز أعمالنا على تبني مبادرات النمو المستدام والاستمرار في الوفاء بالتزاماتنا بتوزيعات نقدية منتظمة، وخلق قيمة للمساهمين، فإن المجموعة تستعد لإطلاق استراتيجية تشغيلية جديدة نهاية العام الحالي بعد تحقيق هذه الأهداف، للاستفادة من زيادة نشاط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أسواق المنطقة، إذ تستهدف المجموعة الاستمرار في تنويع مجالات أعمالها، والتوسع في هذه الفرص، لرفع إيرادات شركاتها التابعة في مسارات النمو الجديدة.



وتابع الخرافي بقوله: بالنظر إلى التقدم التشغيلي القوي لعملياتنا، والتوسع في مبادرات التحول الرقمي في أسواقنا، فمن المؤسف أن هذه التطورات الإيجابية لم تنعكس إيجابيا على المؤشرات المالية لهذه الفترة، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي تشهدها عمليات زين السودان، التي كان لها تأثيرات مؤقتة على النتائج المالية وقاعدة العملاء.



وأفاد بقوله مع ذلك، بدأت عمليات زين السودان تتجاوز تحديات تشغيل الشبكة في الربع الأول، وذلك بفضل الجهود المستمرة التي يبذلها فريق السودان، ومساندة فرق عمليات المجموعة، حيث لاحظنا زيادة ملحوظة في الإيرادات بعد تحسن خدمات الشبكة والتغطية تدريجيا، ونأمل أن تستمر الأمور نحو الأفضل، إذ نتوقع المزيد من التحسن.



وبين الخرافي بقوله: بفضل الجهود الميدانية التي يبذلها فريقنا الشجاع والموهوب في زين السودان، الذي تظل سلامته أولوية بالنسبة لنا، حافظت الشركة على توفير خدمات الاتصالات، التي تلعب دورا حاسما في ربط كل الفئات المجتمعية في السودان، إذ سطرت فرق الشركة قصة نجاح حقيقية في توفير خدمات الاتصال، وتطوير الأعمال في هذه الأوقات الصعبة.



ومضى في قوله: على الرغم من الظروف الاستثنائية، وتحديات تشغيل الشبكة في السودان، حققت المجموعة إيرادات مجمعة مستقرة نسبيا، مقارنة بنفس الفترة من العام الأخير، نتيجة الأداء التشغيلي القوي في عمليات زين العراق إذ ارتفعت الإيرادات بنحو 14%، وعمليات زين الكويت التي رفعت إيراداتها بنحو 7%، وعمليات زين السعودية التي رفعت إيراداتها بنحو 5%.



وقال الخرافي: واصلت عمليات الكويت، السعودية، البحرين، والأردن تنمية قاعدة عملاء الجيل الخامس على شبكاتها خلال هذه الفترة، حيث استثمرت المجموعة ما يقارب الـ 40 مليون دولار في النفقات الرأسمالية لنشر شبكات الجيل الخامس، وشبكات الألياف الضوئية FTTH، حيث لاحظنا قيام العملاء بالترقية إلى تكنولوجيا الإنترنت المنزلية مع سرعات أعلى.



وكشف الخرافي أن استثمارات المجموعة في خدمات التكنولوجيا المالية عززت من منصاتها في أسواق المنطقة، حيث حققت أنشطة التكنولوجيا المالية نمواً هائلاً بارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 49%، مع زيادة هائلة في قيمة المعاملات بلغت 82% لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال فترة الربع الأول.



وتابع قائلا: إن علامتنا التجارية Bede التي تقود خدمات التكنولوجيا المالية في المنطقة اكتسبت زخما قويا أخيراً بعد إطلاقها في البحرين، بينما نتطلع للحصول على رخصة تأسيس بنك رقمي في الكويت، حيث نواصل في الوقت الراهن مباحثاتنا للوفاء بالمتطلبات الرقابية، وستساعدنا شركتنا التابعة (بوكي) في تنفيذ خططنا في هذا الاتجاه.



وإذ تركز عمليات المجموعة على زيادة نمو الإيرادات والعملاء في مبادراتها الرقمية والمتعلقة بقطاعات المشاريع والشركات، بين الخرافي أن خدمات الـ B2B حققت نموا قويا عن هذه الفترة، إذ ارتفعت إيرادات شركة ZainTech 5 مرات (تشمل النمو العضوي والمكتسب من الاستحواذات الأخيرة) عن الفترة المشابهة من العام الأخير، حيث نجحت عمليات الشركة وفرق قطاع المشاريع والأعمال في عملياتنا بتأمين سلسلة من الصفقات مع الشركات والمؤسسات الحكومية.



وأشار الخرافي إلى أن المجموعة توسعت في مبادرات الخدمات الرقمية، حيث شهدت هذه الفترة نموا في إيرادات منصات واجهة البرمجيات الـ API (Dizlee) بنسبة 48%، وتواصل خدمات المشغل الرقمي ياقوت النمو في السعودية، كما تواصل العلامة الرقمية oodi في العراق نموا على مستوى قاعدة العملاء.



وعلى جانب عمليات المجموعة في مجالات البيع بالجملة في قطاع الاتصالات، كشف الخرافي أن عمليات شركة ZOI (زين عمانتل الدولية) تحقق نموا قويا في الإيرادات، بعد أن توسعت خدمات المشغلين الدوليين، ومراكز البيانات، الشركات العملاقة، ومزودي المحتوى، والخدمات السحابية، إذ عززت الشركة خططها الاستثمارية في الكوابل البحرية، حيث ينتظر تشغيل كابل Africa-1 الموافقات الرسمية، ومن المتوقع أن يكون كابل PEACE جاهزا للتشغيل بحلول فترة الربع الثاني، بينما سيكون كابل Blue Raman جاهزا للتشغيل بحلول نهاية العام الحالي.



وتابع بقوله اكتسبت عمليات شركة ZOI (زين عمانتل الدولية) زخما في الفترة الأخيرة بعد أن دخلت في شراكة مع الشركة المصرية للاتصالات لإنشاء ممر رقمي مباشر يربط البحر المتوسط ببحر العرب، فهذه الخطوة تمثل نقطة تحول في مجال الربط الدولي بين آسيا وأوروبا، وبفضل هذه التطورات الإيجابية للشركة خلال هذه الفترة القصيرة فان عمليات زين في هذا القطاع ستتمتع باستقلالية تشغيلية كاملة، وستكون أكثر حسما في رفع قدراتها في مشاريع التحول الرقمي على مستوى المنطقة.



2.7 مليون عميل في زين الكويت



تحافظ عمليات زين الكويت على ريادتها السوقية، حيث ارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 2 % لتصل إلى نحو 2.7 مليون عميل، ورفعت الشركة إيراداتها الفصلية 7 % لتصل إلى نحو 93 مليون دينار (303 ملايين دولار)، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 31 مليون دينار (100 مليون دولار)، وهو ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 33 %، وسجلت عمليات الشركة أرباحا صافية بقيمة 18 مليون دينار (57 مليون دولار)، وتشكل إيرادات خدمات البيانات 36 % من إجمالي إيرادات الشركة.



676 مليون دولار إيرادات زين السعودية



ارتفعت إيرادات عمليات زين السعودية الفصلية بنسبة 5 % لتصل إلى 676 مليون دولار، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 11 % لتصل إلى 206 ملايين دولار، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 31 %، وتأثر صافي الربح ليصل إلى 18 مليون دولار من 303 ملايين دولار، حيث تمّت إعادة تبويب بعض عناصر بيان الربح والخسارة للربع الأول من العام 2023، وبالتالي تمت إعادة النظر في المعالجة المحاسبية الخاصة بصفقة الأبراج في الربع الرابع من عام 2023، بسبب الأحكام والتقديرات الرئيسية التي ينطوي عليها تقييم نقل الملكية على صفقة الأبراج، علما أنه لا يوجد أي تأثير لإعادة التبويب والتصنيف على صافي الربح والقوائم المالية الموحدة المعلن عنها والصادرة كما في 31 ديسمبر 2023، حيث تم بالفعل احتساب جميع التعديلات اللازمة والمطلوبة في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، خلال الربع الرابع من العام 2023، ونمت إيرادات خدمات البيانات بنسبة 7 %، وهي تمثل 41 % من إجمالي الإيرادات، وحققت قاعدة العملاء خلال هذه الفترة 1 % نموا لتصل إلى نحو 8.8 ملايين عميل.



15 مليون دولار صافي أرياح زين العراق



ارتفعت إيرادات عمليات زين العراق الفصلية بنسبة 14 % لتصل إلى 253 مليون دولار، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 22 % لتصل إلى 93 مليون دولار، مما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 37 %، وبلغت الأرياح الصافية 15 مليون دولار، بينما ارتفعت قاعدة العملاء بنسبة 2 % لتصل إلى 18.7 مليون عميل.



50 مليون دولار إيرادات زين السودان



واجهت عمليات زين السودان مشكلات في تشغيل الشبكة بسبب الأوضاع الراهنة في معظم فترات الربع الأول، مما أثر على النتائج بالمالية، إذ تأثرت قاعدة العملاء نزولا لتصل إلى نحو 42.4 مليون عميل، حيث تأثرت أنظمة التشغيل التقنية بالاعتداءات الحربية التي تسببت بقطع كوابل التغذية،



وفي الوقت الحالي، بدأت قاعدة العملاء تزيد بشكل مضطرد بعد الإصلاحات التي تقوم بها الفرق الفنية، وبدأت عمليات زين السودان تتجاوز تحديات تشغيل الشبكة في الربع الأول، وذلك بفضل الجهود المستمرة التي يبذلها فريق السودان، ومساندة فرق عمليات المجموعة، حيث لاحظت المجموعة زيادة ملحوظة في الإيرادات بعد تحسن خدمات الشبكة والتغطية تدريجيا، وتأمل أن تستمر الأمور نحو الأفضل،



إذ نتوقع المزيد من التحسن. بلغت إيرادات الشركة الفصلية عن الربع الأول 50 مليون دولار، بتراجع قدره 70 %، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات 12 مليون دولار، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 23 %، وتراجعت الأرباح الصافية بسبب هذه الظروف بنسبة 71 %.

وبين الخرافي أن فرق الأعمال في شركة زين السودان تتواجد على الأرض، والجميع يعمل في ظل ظروف صعبة للغاية، إذ تم بناء مركز جديد للتعافي من الكوارث في بورت سودان.



7 % نمواً في إيرادات زين البحرين



حققت عمليات زين البحرين إيرادات فصلية بقيمة 52 مليون دولار، بنمو قدره 7 %، وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 3 % لتصل إلى 15 مليون دولار، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 29%، وسجلت الشركة أرباحا صافية بقيمة 2.8 مليون دولار، وارتفعت إيرادات خدمات البيانات بنسبة 7 % لتمثل 45 % من إجمالي إيرادات الشركة.



17 مليون دولار صافي أرباح زين الأردن



ارتفعت إيرادات عمليات زين الأردن الفصلية بنسبة 3 % لتصل إلى 132 مليون دولار، ونمت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 6 % لتصل إلى 55 مليون دولار، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 41 %، وسجلت الشركة أرباحا صافية بقيمة 17 مليون دولار، ونمت إيرادات البيانات بنسبة 7 % بفضل طرح شبكة الجيل الخامس، وهي تمثل 52 % من إجمالي الإيرادات، وسجلت قاعدة العملاء نمو عن هذه الفترة بنسبة 4 %، لتصل إلى نحو 4 ملايين عميل.

