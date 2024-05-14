الاخيرة

أعتقد أن الأمور العامة ستشهد تصحيح البوصلة وتسارع خطى التنمية، والود الاستعانة بأكثر من شركة مقاولات كويتية وخليجية للإصلاح السريع المتوازي في كل المناطق للطرق المدمَّرة، التي أصبحت معلماً ودلالة أكيدة لمستوى سوء الأداء والفساد اللذين عشناهما على كل المستويات،



واللذين أحوجا القيادة الحكيمة لإصدار القرارات التاريخية التي أوقفت تدهور مسار قطار الكويت، الذي كان متجهاً إلى ما لا تحمد عقباه، ونحتاج توازيا لحل سريع لمعلم آخر من معالم عدم الكفاءة والفساد وهو انهيار نفق دروازة العبدالرزاق فإما ردم سريع له وهو الأفضل وإما العمل على تسريع افتتاحه...



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كما نحتاج ضمن خارطة أيامنا الحلوة القادمة، العودة لكل المشاريع العامة والخاصة التي عطلها الفساد المالي والإداري، وإسراع الإنجاز فيها، فالايام والسنوات ستمضي سريعاً، والشعوب تعشق الإنجاز وتحب أن ترى أين تُصرف أموالها العامة إيقافاً لشعار مدمِّر رفع ضمن حقب سابقة مضمونه أن الأموال العامة رايحة رايحة ومسروقة مسروقة لذا فلتصرف الأموال بحكمة أو بحمق مادامت النتيجة بالنهاية واحدة.



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آخر محطة:

نرجو أن نرى تفعيلاً سريعاً لكل الاتفاقيات المعطلة مع الدول الخليجية والعربية والدولية، كي نشهد تسارعاً بالإنجاز، وأن نستفيد بشكل لصيق من التجارب الخليجية الناجحة، التي شهد لها العالم أجمع بالتميز، ولن يبخل علينا الإخوة بالخليج بالرأي والمشورة، فنهوض الكويت بعد طول توقف هو إضافة حقيقية للعمل الخليجي المشترك!

