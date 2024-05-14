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أكد خبراء أن هناك بعض العلامات التي قد تنبه الشخص إلى أنه محاط بأشخاص سلبيين وأبرز ما قد نواجهه مع الشخص السلبي هو قدرته على الاستنزاف العاطفي.



وقال خبراء تربية: إن الأشخاص قد يواجهون مشكلات في التعامل مع بعض الأصدقاء الذين يثقلون عليهم بسلبيتهم المستمرة وعليهم وضع حدود عند ظهور بعض العلامات التحذيرية، التي قد تشمل الشعور بالقلق والإحباط عند التفاعل معهم، وتقديم التضحيات بانتظام دون تلقي الدعم المقابل.



ويكمن ذلك من خلال تحديد الأولويات وتحديد الوقت والطاقة التي ترغب في استثمارها في التعامل مع هؤلاء الأشخاص. أما التواصل الصريح والمباشر، فيعد وسيلة فعالة لتحديد تلك الحدود، والأهم دوما أن تجد طرقا للتخفيف من أي ضغط قد يطالك بعد التعامل معهم، أو حتى قد يقودك الأمر للابتعاد عنهم بشكل مؤقت أو دائم، فصحتك النفسية والعقلية والعاطفية يجب أن تكون أولوية.



والشخص السلبي هو شخص يتميز بميله للتفكير والتصرف بشكل سلبي في مختلف جوانب الحياة، كما يتسم بالتشاؤم، والتركيز على الأمور السلبية، ويعاني من القلق والخوف من المستقبل.

وتؤثر الطاقة السلبية التي يبثها بعض الأفراد في علاقاتهم مع الآخرين بشكل ملحوظ على مستوى العاطفة والتعامل.

