الاخيرة

شنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، هجوما لاذعا على مسابقة يوروفيجن التي اختتمت الأحد. وكتبت زاخاروفا عبر تليغرام: تجاوزت عروض مسابقة يوروفيجن 2024 جميع طقوس العربدة والسحر وتدنيس المقدسات.



وأضافت أن طقوس احتضار وجنازة أوروبا الغربية تجري بسلاسة كالمعتاد، دون مفاجآت تذكر، مشيرة إلى أن مسابقة يوروفيجن 2024 تجاوزت جميع الطقوس الظلامية بنجاح دون أي مفاجآت.



ونشرت زاخاروفا مقطع فيديو لعروض المشاركين في المسابقة من مختلف البلدان في مدينة مالمو بالسويد، أظهر أن هذه العروض الغريبة أشبه بطقوس الشعوذة أكثر منها عروضا ترفيهية. حيث ظهر أحد المشاركين في المقطع الذي نشرته خلال أدائه مصحوبا بموسيقى خلفية لإيغور كورنيليوك، والتي تم سماعها في حفلة الشيطان في مسلسل السيد ومارغريتا.

