تصدّر فيلم «Kingdom of the Planet of the Apes»، وهو أحدث عمل من سلسلة أفلام «بلانِت اوف ذي ايبس» شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه، بحسب تقديرات أعلنتها شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقّق الفيلم الذي أنتجته استوديوهات «توينييث سانتشري» إيرادات بـ56,5 مليون دولار، ليسجّل بذلك إحدى أفضل النتائج لهذا العام في دور السينما الاميركية والكندية.

وقال المحلل ديفيد غروس «إنها انطلاقة ممتازة للجزء العاشر من سلسلة أفلام الحركة الشهيرة»، مضيفا أن العائدات العالمية التي حققها العمل «ممتازة».

وتدور أحداث الفيلم بعد ثلاثة قرون من الجزء السابق «وور فور ذي بلانت اوف ذي ايبس» ، في عالم تسيطر عليه رئيسيات ناطقة، بينما يعيش البشر في البرية على هامش الحضارة.