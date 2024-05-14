وطن النهار

عُقدت بقصر بيان مساء أمس جلسة المباحثات الرسمية بين دولة الكويت وسلطنة عمان ترأس فيها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجانب الكويتي، فيما ترأس صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان الجانب العماني وبحضور الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من كبار المسؤولين في البلدين.



وقد صرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله أن جلسة المباحثات تناولت العلاقات الأخوية المتميزة التي تربط البلدين والشعبين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة وتوسيع أطر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما المشتركة وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك ودعم وحدة الصف ومسيرة العمل الخليجي والعربي المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



هذا وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الأصعدة.

وأقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان مساء امس مأدبة عشاء على شرف أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان والوفد الرسمي المرافق وذلك بمناسبة زيارة دولة لجلالته للبلاد.



وكان قد وصل إلى البلاد عصر امس صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان والوفد المرافق لجلالته في زيارة دولة.

وكان على رأس مستقبلي جلالته على أرض المطار اخوه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

هذا وقد قام سرب من القوة الجوية الكويتية بمرافقة طائرة جلالته فوق الاجواء الكويتية.



وتشكلت بعثة الشرف المرافقة لجلالته برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد.

كما كان في استقبال جلالته الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.عماد محمد العتيقي ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية عبدالله اليحيا وكبار المسؤولين بالدولة.



ويرافق جلالته وفد رسمي يضم كلا من: صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وصاحب السمو بلعرب بن هيثم آل سعيد وخالد بن هلال البوسعيدي وزيرِ ديوان البلاط السلطاني والفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وبدر بن حمد البوسعيدي وزيرِ الخارجية والدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص وعبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني وقيس بن محمد اليوسف وزيرِ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.



هذا وقد أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان في المطار الاميري وذلك بمناسبة زيارة دولة لجلالته.

وعند الوصول الى منصة الشرف تم عزف السلام الوطني لكلا البلدين ثم قام جلالته باستعراض طابور حرس الشرف بعدها تفضل جلالته بمصافحة عدد من كبار المسؤولين بالحكومة الكويتية كما قام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالته.



ولدى خروج الموكب الرسمي المقل لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عمان بمعية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد من المطار الأميري اصطف على جانبي الطريق مجموعة من الاطفال ملوحين بأعلام البلدين مرددين العبارات الترحيبية بجلالته كما حلقت في الأجواء طائرتان عاموديتان تحملان علمي البلدين.



وعند وصول الموكب الرسمي إلى قصر بيان اطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدوم جلالته واصطفت كوكبة من الخيالة وعدد من الفرق الشعبية الكويتية حيث قامت بتأدية لوحات فنية تراثية ترحيبا بقدوم جلالته.

