وطن النهار

‏تمكن قطاع الامن الجنائي من ضبط 12 متهماً في 8 قضايا وبحوزتهم نحو 6 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة كيميكال- شبو- حشيش- ماريغوانا و14 ألف حبة من المؤثرات العقلية ومبالغ مالية متحصلات البيع.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهم اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار والتعاطي،



وتمت احالتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية ان الجهود الأمنية مستمرة لضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بالمواد المخدرة، مشددة على ضرورة تضافر الجهود للقضاء على تجار المخدرات ومروجيها.

