وطن النهار

قام رئيس الأركان الفريق الركن طيار بندر المزين صباح أمس بزيارة تفقدية إلى قيادة الشرطة العسكرية، وكان في استقباله لدى وصوله آمر قيادة الشرطة العسكرية العميد الركن عادل يوسف وعدد من ضباط القيادة.



واستمع في مستهل زيارته إلى إيجاز مفصل تم من خلاله بيان طبيعة المهام والواجبات المنوطة بالشرطة العسكرية. وشهد خلال الزيارة عرضاً خاصاً لقوات الشرطة العسكرية، تضمن كيفية التعامل في عمليات مكافحة الشغب، كما جرى تقديم عرض لبعض المهارات والفنون القتالية في أسلوب التعامل لحفظ أمن الشخصيات خلال تنقلها.

وأكد رئيس الأركان أن منتسبي الشرطة العسكرية هم القدوة في الانضباط والالتزام، ووجودهم أساس نجاح الواجبات والمهام لعموم وحدات الجيش.



وفي ختام الزيارة أشاد رئيس الأركان بندر سالم المزين بما يقدمه منتسبو الشرطة العسكرية من جهود و ما يقومون به من مهام وواجبات مناطة بهم، ودعا إلى المحافظة على درجة جاهزيتهم والوصول بها إلى المستويات التي نتطلع إليها جميعاً، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد، والعمل لما فيه خير وطننا المعطاء، في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.

