وطن النهار

أصدرت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية بياناً اعتبرت فيه ان الأمر السامي الأخير وضع الكويت في طريق الخلاص الوطني، وأوصت بإصدار قوانين لمحاصرة الفساد ومنع استغلال النفوذ و ومكافحة المحسوبية والواسطة.

وصدرت الجمعية البيان بالآية الكريمة: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم}.



وقالت: ‎تابعت جمعية النزاهة الوطنية الكويتية الخطاب السامي لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الذي ألقاه يوم 10 مايو 2024 والذي خاطب خلاله ابناءه مخاطبة الأب الحريص على مستقبلهم. ‎واضافت: ان خطاب صاحب السمو رصد جميع زوايا الديموقراطية والدستور منذ نشأته حتى وقتنا الحالي الذي وصل الى إنسداد وتنافر بين السلطات مما كان له اثره البالغ على تنمية ونهضة البلاد، كما تطرق صاحب السمو الى جميع مكامن الخطر الحقيقي من خلال انحراف الممارسات البرلمانية التي أضرت بالديموقراطية وتسببت بالفوضى والتراخي في إنفاذ القوانين.



واستطردت الجمعية تقول: ‎لقد حرص صاحب السمو في التشديد على أهمية حماية الأمن الاجتماعي الذي تكفل بحمايته من جميع المخاطر والاختراقات التي قد تحصل في المجتمع وتخلف الفوضى، والتي يجب علينا ان نكون السند الأول لسموه والداعم الحقيقي لمواصله مسيرة حفظ امن واستقرار الوطن والمواطن.



وزادت: ‎ايضا تطرق سموه بشكل شفاف وواضح الى مرفق القضاء الشامخ وما قد يكون فيه من بعض التصرفات التي هو بنفسه كفيل بإصلاحها وتعديل اعوجاجها بفضل الله ثم رجاله المخلصين الاوفياء.

وقالت: انها توصى خلال هذه الفترة الانتقالية بتشكيل لجان عليا وفرق عمل قانونيه وفنية بمختلف المجالات لتكون عونا في تقديم التصورات والاقتراحات المبنية على دراسات ونماذج ناجحة من الممكن ان تسهل على الحكومة مواكبة التطور والالتحاق بركب الدول المتقدمة في مختلف المجالات.



وأوصت كذلك استثمار هذه الفترة بإعداد وإصدار القوانين التي تعزز النزاهة وتمنع الفساد بالذات قوانين منع استغلال النفوذ كذلك مكافحة المحسوبية والواسطة، موضحا انها على استعداد بالعمل لدعم جهود مجلس الوزراء الموقر في هذا الخصوص.

ودعت جمعية النزاهة الوطنية الى ضرورة تفعيل سبل مكافحة الفساد واستحداث الآليات والوسائل التي تعزز النزاهة لدى المؤسسات الحكومية بما فيها اجراء دراسات تقييم مخاطر الفساد.



‎وفي الختام قالت جمعية النزاهة انها ترفع الدعاء إلى الله تبارك وتعالي أن يوفق أميرنا وولي أمرنا وقائد مسيرتنا في قيادة الكويت نحو التطور والازدهار ويحفظ الكويت وأميرها وشعبها لما يحبه ويرضاه.

