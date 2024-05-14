وطن النهار

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. عبدالله السند أن علم الإدارة من العلوم والفنون الحيوية، والتي تُعنى بحسن توجيه الآخرين نحو الهدف، وهو ما يحتاجه كل إنسان، وليس بالضرورة أن يدير منشأة أو مؤسسة، فيكفيه أن يحتاج تلك الفنون لإدارة حياته ووقته وأسرته، مؤكدًا ضرورة تعلم تلك المهارات لاسيما للممارس الصحي، حيث تُوظف لتقديم أفضل الخدمات، وللتواصل الفعال مع جميع المراجعين، ولحسن إدارة المؤسسات والمنشآت الصحية، مضيفًا: إن الإدارة علم وفن، وان هناك تكاملا بين علم الإدارة وفن الإدارة.



وأعرب في معرض حديثه كضيف متحدث في اللقاء التعريفي الذي أقامته كلية ماسترخت لإدارة الأعمال مساء الأحد، عن سروره بطرح برنامج ماجستير إدارة الرعاية الصحية في الكلية، منوهًا إلى ضرورة اغتنام تلك الفرص في مواصلة التحصيل العلمي، والتنوع في تنمية المهارات، والجمع بين العلوم الصحية والطبية والفنية، وبين تنمية المهارات والعلوم الإدارية والتنموية والتطويرية.



وعبّر السند في حديثه أمام دفعة جديدة من طلاب وطالبات الماجستير من القطاع الطبي لدراسة إدارة الأعمال في مجال الرعاية الصحية، ومن قطاعات أخرى مثل الهندسة والعلوم والاقتصاد والتمويل، عن سعادته بلقاء عدد من الزملاء والزميلات الذين حظوا بالقبول في البرامج التعليمية لهذه الكلية في مجال الإدارة في مختلف التخصصات، والتي من بينها الإدارة الصحية، وهو البرنامج الجديد الذي طرح في هذه الكلية في دولة الكويت.



وشدد على أهمية الحرص على مواصلة تنمية المهارات المهنية المختلفة، وبأنه مبعث سعادة أن يرى الكادر الطبي بعد سنوات عديدة من الدراسة والممارسة المهنية، يحتفظون بشغف العلم والتعليم المستمر، عبر بوابة ماجستير إدارة الرعاية الصحية، معربا عن اطمئنانه لمستقبل واعد للمنظومة الصحية في الكويت، بامتزاج العلوم الصحية والطبية مع العلوم الإدارية والاقتصادية والمالية والتسويقية، فيصبح لدينا الممارس الصحي القائد، والإداري الواعد، وفق الأسس العملية والمهنية السليمة، الأمر الذي يعزز نهضة وتطوير مؤسسات الدولة الرسمية والأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، حيث تعمل هذه المؤسسات في شراكة مجتمعة للنهوض بالإنسان، والنهوض المؤسساتي للكويت.



إقبال كبير



من جانبه، اكد رئيس مجلس الأمناء لكلية ماسترخت خليل العبدالله ان تخصص ماجستير إدارة الاعمال في إدارة الرعاية الصحية من التخصصات المطلوبة وسيكون حافلا بإقبال كبير لسنوات عديد لعدة عوامل منها جودة وسمعة البرنامج وحاجة الكوادر الطبية للعلوم الإدارية نظرا للتوسع في القطاع الصحي الذي يتطلب الكفاء الإدارية العلمية والمحترفة إضافة إلى شروط وطبيعة البرنامج التي تتوافق مع طبيعة العمل في المنظومة الصحية،



مضيفا أن هذا البرنامج معتمد كبقية البرامج من مجلس الجامعات الخاصة في الكويت والتعليم العالي إضافة إلى الاعتمادات الهولندية والأوروبية حيث يتمكن الخريجين من مواصلة التعليم للحصول على درجة الدكتوراه من أي جامعة عالمية، لافتا إلى تخصصات أخرى متميزة وفريدة وجديدة مثل اقتصاد الاستدامة والتحول الرقمي واستراتيجيات الإدارة الدولية واستراتيجيات إدارة التجزئة والتمويل والبنوك والمحاسبة وغيرها وبتفويضنا في تقديمها في دول مجلس التعاون والمنطقة.



خبرات متنوعة



من جهتها، أعربت الرئيس التنفيذي لكلية ماسترخت ياسمين المسلم عن سعادتها بهذا الحدث السنوي وبتجدد اللقاء مع المنتسبين الجدد الذين ترى فيهم موردا ومصدرا حيويا في تطوير العمل في الكلية نظرا للخبرات المتنوعة التي يتحلى بها كل منتسب للبرنامج قائلة: نحن لا نرى فيهم طلبة بالمعنى التقليدي وإنما شركاء نتبادل معهم المعرفة والعلوم والخبرات وتستمر شراكتنا معهم بعد التخرج من عدة أبواب منها التدريس بعد حصولهم على درجة الدكتوراه والتدريس المساعد والاستشارات مع مؤسساتهم وغيرها مؤكدة على أن انضمام الكوادر الطبية للكلية ملاذا آمنا لتحقيق طموحاتهم فقد وعدناهم ببذل كل الجهود لمساعدتهم في تحقيق هذه الطموحات وأن نتجاوز حد التوقعات كما نفعل دائما.

