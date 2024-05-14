الأولى

بناءً على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وتعليمات وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف على بذل جميع الجهود ومواصلة العمل والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات العسكرية في البلاد،



والحفاظ على أمن الوطن واستقراره بحث اجتماع تنسيقي بين الادارة العامة للرقابة والتفتيش بوزارة الداخلية وقيادة الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع التعاون المشترك فيما بينهما لتبادل الخبرات والاطلاع على الإيجابيات والسلبيات أثناء العمل بين العسكريين والإجراءات المتبعة حالياً ومستقبلا حرصا على المصلحة العامة.



وبحث الاجتماع المزيد من اجراءات الرقابة على جميع العاملين للتأكد من التزامهم بالضبط والربط العسكري واحترام الرتب العسكرية والمواطنين للمحافظة على سمعة وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وهيبتهما مع مجازاة المخالفين ومكافأة المتميزين ليكون ذلك دافعا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء.

من جهة أخرى، أكد رئيس الأركان الفريق الركن بندر المزين أن منتسبي الشرطة العسكرية هم القدوة في الانضباط والالتزام ووجودهم أساس نجاح الواجبات والمهام لعموم وحدات الجيش.



جاء ذلك وفق بيان صحافي لرئاسة الأركان خلال قيام الفريق المزين امس الاثنين بزيارة تفقدية إلى قيادة الشرطة العسكرية حيث كان في استقباله لدى وصوله آمر قيادة الشرطة العسكرية العميد الركن عادل يوسف وعدد من ضباط القيادة.

وفي مستهل زيارته استمع رئيس الأركان إلى إيجاز مفصل تم من خلاله بيان طبيعة المهام والواجبات المنوطة بالشرطة العسكرية كما شهد خلال الزيارة عرضا خاصا لقوات الشرطة العسكرية تضمن كيفية التعامل في عمليات مكافحة الشغب وجرى أيضا تقديم عرض لبعض المهارات والفنون القتالية في أسلوب التعامل لحفظ أمن الشخصيات خلال تنقلها.



وفي ختام الزيارة أشاد رئيس الأركان بما يقدمه منتسبو الشرطة العسكرية من جهود وما يقومون به من مهام وواجبات مناطة بهم، داعيا إياهم إلى المحافظة على درجة جاهزيتهم والوصول بها إلى المستويات التي نتطلع إليها جميعا.

وتمنى لهم دوام التوفيق والسداد والعمل لما فيه خير وطننا المعطاء في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة.