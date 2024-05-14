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أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة يقوم بزراعة الماريغوانا بمنزله و3 أشخاص من الجنسية الآسيوية يحوزون مواد مخدرة، مؤكدة استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وانه لا أحد فوق القانون.



وأضافت الداخلية في بيان صحافي أنه تم العثور على 270 شتلة ماريغوانا مختلفة الأحجام ونحو 5,130 كيلوغرامات من الماريغوانا الجاهزة للاستخدام، و4150 حبة كبتاغون، و620 سيجارة من الماريغوانا، و50 غراما من مادة الحشيش المخدرة، و21 غرام كوكايين، و6 علب زيت الماريغوانا، و27 غراما من الفطر المخدر، وسيجارتين الكترونيتين من مادة الماريغوانا، و3 قطع من حلويات الماريغوانا، و10 زجاجات خمر.



ولفتت الى انه جار اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لاحالة المتهمين والمضبوطات الى نيابة المخدرات حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.

