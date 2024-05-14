الأولى

حثت وزارة الخارجية المواطنين على تجنب إجراء أي حجوزات وهمية للحصول على تأشيرات السفر إلى دول الشنغن، مشيرة الى ان هذا الأمر يعرقل حصول المتقدمين على التأشيرة ويترتب عليه رفض طلبات من قبل السفارة المعنية.



وأكدت في بيان امس أهمية التعامل مع المكاتب المعتمدة عن طريق السفارات المعنية عبر الدخول لمواقعها الإلكترونية الرسمية وتجنب التعامل مع أي مكاتب أو وسطاء غير معتمدين من قبل السفارات.



ونوهت الوزارة بضرورة تقديم طلب الحصول على التأشيرة قبل وقت كافٍ من تاريخ السفر والالتزام بالموعد المحدد من قبل المكتب المعتمد لاستخراج التأشيرة تجنبا لأي تأخير في إصدارها مع إحضار جميع المستندات المطلوبة.



واسترعت انتباه المواطنين لمتابعة النشرات التي تصدرها السفارات المعنية بهذا الخصوص والحرص على استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية.