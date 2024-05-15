عبدالعزيز الزيدي: مهرجان «ليلة عمر 2024» يحتفل بالموسيقار عمر خيرت في حفلين مميزين

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سيكون عشاق الموسيقى الراقية على موعد الخميس والجمعة مع حفلين موسيقيين يحييهما الموسيقار الكبير عمر خيرت في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك ضمن فاعليات مهرجان ليلة عمر 2024 التي انطلقت يومي 3و4 من الشهر الحالي.



وعن حفل الموسيقار عمر خيرت، تحدث عبدالعزيز الزيدي رئيس مجلس إدارة شركة ليلة عمر المنتجة للحفل قائلاً: ان أحد اهم اهداف شركة ليلة عمر هو تنشيط السياحة الترفيهية بالكويت واستكمالا لاعمالنا السابقة، يسعدنا ان تتعاون مع الموسيقار الكبير عمر خيرت في احتفالية فنية ضخمة تقام بالمسرح الوطني بمركز جابر الحمد الثقافي من خلال حفلين موسيقيين لكل عشاق الفنان عمر خيرت، الذي سيتم تكريمه يوم 7 من الشهر المقبل بالقاهرة بمناسبة مرور 40 عاما على انطلاق موسيقاه منذ بدايته الفنية تحت شعار 40 عاماً من الإبداع والتميز ويسعدنا كشركة ليلة عمر ان نكون سباقين بالاحتفال به بهذه المناسبة السعيدة لعطائه الفني والموسيقي لمصر والوطن العربي.



يذكر أن الموسيقار عمر خيرت شارك في تأليف عديد من تترات المسلسلات وتأليف الموسيقى التصويرية لها بطريقة مميزة خاصة به، حيث استطاع دمج الموسيقى الأوركسترالية الغربية بالأنغام الشرقية مستخدماً آلات غربية مثل: البيانو والأكسليفون وآلات النفخ كالكلارنيت والأبوا والساكس، بالإضافة إلى الآلات الشرقية المميزة كالأكورديون الشرقي والعود والقانون والكمان،



ومن أهم أعماله: دي الحياة، ضمير أبلة حكمت، مسألة مبدأ، خلي بالك من عقلك، في هويد الليل، جيران الهنا عبد القادر، صابر ياعم صابر، زي الهوى، تيمة حب، البخيل وأنا، 100 سنة سينما، عم أحمد، فيها حاجة حلوة وغيرها.

