إطلاق «فرسان قريح» في أمسية احتفالية شعبية

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في أمسية احتفالية متميزة، دعا مسلسل فرسان قريح أهل الصحافة والإعلام في الرياض، وذلك للاحتفال بإطلاق المسلسل الكوميدي السعودي الجديد، بحضور كثيف لصناع العمل ونجومه.



وأقيم الاحتفال في قاعة حملت علم نادي فرسان قريح، وصور أبطاله وذلك في المدينة الإعلامية السعودية شماس، حيث تحوّل المكان إلى ملعب مارس فيه الحاضرون نشاطات رياضية وفنية متنوعة، وقد أجرى أبطال العمل وكتابه ومخرجه سلسلة من اللقاءات الإعلامية والصحافية، تبعها عرض الحلقتين الأولى والثانية من العمل الذي أُطلق أخيراً على شاهد.



يطرح مسلسل فرسان قريح، قصة أبوعثمان وهو رئيس نادي درجة ثانية لكرة القدم يدير ناديه بطريقة عشوائية، وحين تزداد عليه الضغوط للصعود بالفريق للدرجة الأولى ويتلقى دعما مالياً من مالك النادي أبوفهد، يستعين باللاعب المعتزل شافي الذي أحرج النادي في الماضي، وذلك بهدف تدريب الفريق. ويحاول الاثنان معاً إنجاح المشروع بطرق غير احترافية وسط مراقبة من لينا التي أرسلها مالك النادي لتطوير النادي.



يذكر أن مسلسل فرسان قريح من بطولة عبدالعزيز الشهري ويوسف الدخيل، لمياء السيف، عبدالله الجبيلة، عبدالله الرحيلي، مهند صالح وبمشاركة خالد عبدالعزيز وإسماعيل الحسن وآخرين، من تأليف يوسف الدخيل وعبدالعزيز الشهري، وورشة كتابة، بينما يعرض العمل على شاهد.

