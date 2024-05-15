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تكريم ميريل ستريب في فرنسا


أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائي عن منح الممثلة الكبيرة ميريل ستريب السعفة الذهبية الفخرية في حفل افتتاح المهرجان المقررة إقامته في 14 مايو.

تعتبر ستريب، البالغة من العمر 74 عاماً، واحدة من أشهر الممثلات في تاريخ هوليوود، حيث حصدت ثلاث جوائز أوسكار من بين 21 ترشيحاً.
تتميز مسيرتها المهنية بالعديد من الأعمال الناجحة، مثل ذي دير هانتر وآوت أوف أفريكا وكرايمر فرسس كرايمر، بالإضافة إلى أفلام محبوبة للعائلات مثل ذي ديفل ويرز برادا وماما ميا.

وصرحت ستريب في بيان قائلة: أنا مسرورة جدا لتلقي هذا الخبر بشأن حصولي على هذه الجائزة المرموقة. فوزي بجائزة في مهرجان كان يعتبر دائما أعلى إنجاز في صناعة الأفلام بالنسبة للمجتمع الدولي للفنانين.
وأضافت: أن أكون بين الفائزين السابقين يجعلني متواضعة ومتحمسة بنفس القدر.


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