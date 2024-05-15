جيهان الشماشرجي.. «سنة أولى أكشن» في «فرقة الموت»

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تشارك الفنانة جيهان الشماشرجي في بطولة فيلم فرقة الموت بطولة أحمد عز، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن، ويعد أول تجربة لها في أعمال الأكشن.

وقالت جيهان: إن فيلم فرقة الموت تدور أحداثه في زمن بعيد، عن قصة خط الصعيد، موضحة أنها تجسد شخصية تدعى سيلينا، ويتبقى لها بعض المشاهد القليلة، وتنتهي من التصوير بشكل نهائي.



كما أشارت إلى أنها استمتعت بأجواء الأكشن في التصوير، خاصة بين النجمين أحمد عز وآسر ياسين، بقيادة المخرج أحمد علاء الديب.

وتدور أحداث فيلم فرقة الموت حول الضابط عمر، الذي يتم تكليفه بمهمة القبض على خُط الصعيد، فتشتعل الأحداث ويدخل في صراعات طويلة مليئة بالتشويق والإثارة والأكشن.



الفيلم من بطولة أحمد عز، آسر ياسين، محمود حميدة، منة شلبي، أمينة خليل، بيومي فؤاد، رشدي الشامي، فريدة سيف النصر، سماح أنور، محمد عبدالعظيم، وعدد آخر كبير من الفنانين من إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف صلاح الجهيني. وشاركت جيهان في الموسم الرمضاني 2024 بأكثر من عمل أولها مسلسل جودر، والذي جسدت خلاله شخصية زوجة ياسر جلال، والعمل يضم كلاً من نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد فتحي، تارا عماد، رشوان توفيق، أحمد بدير، وجيهان الشماشرجي، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري، والعمل مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار فانتازي تشويقي، يلعب خلاله ياسر جلال شخصيتين هما الملك شهريار والصياد جودر بن عمر المصري.



كما شاركت في مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، نيقولا معوض، سوزان نجم الدين، ميمي جمال، نور إيهاب، وأحمد غزي، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.



كذلك شاركت جيهان في الجزء الثاني من كامل العدد، وجسدت شخصية صديقة دينا الشربيني، والعمل يضم كلاً من شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد جمال سعيد، أحمد كمال، تميم عبده، صدقي صخر، ميمي جمال، وحنان يوسف، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر ومن إخراج خالد الحلفاوي.

