سهر الصايغ تعود للسينما بـ«اتنين × واحد»

إضاءات

تقف الفنانة سهر الصايغ بطلة في فيلم اتنين × واحد، مع كل من الفنان سامح حسين ومحمد ثروت، حيث بدأت تصوير عدد مشاهد من دورها.

وتجسد سهر شخصية فتاة تعمل في ورشة ميكانيكا مع والدها، وهي تعمل معه بعد أن حصلت على دبلوم صنايع لكي تساعده فهي ابنته الوحيدة ومرتبطة به ارتباطاً كبيراً.



يشارك في الفيلم أيضا كل من الفنانة عبير صبري ومحمد جمعة وعلاء مرسي وباسم سمرة ومحمود حافظ ومحمد رضوان وسما إبراهيم وشاهيستا سعد ويوسف عامر ومايا فارس.

وأشرف على الكتابة أمين جمال تأليف محمد فتحي عبدالمقصود ومحمد أبو السعود وإخراج أحمد عبد العال، وإنتاج إسحاق إبراهيم وإشراف على الإنتاج عبد الله منصور.



تدور أحداث الفيلم في إطار من الاثارة والتشويق والكوميديا، من خلال أخين وهما سامح حسين ومحمد ثروت، منهم من عاش طفولة قاسية بعد فقدان والده ووالدته وفقدانه للثروة التي تركها له والده والثاني عاش طفولة مرفهة حيث أرادت أمه أن تعوض أيام الفقر والحرمان التي عاشتها فكانت تصرف ببذخ شديد وكان اول المستفيدين من بذخ أمه وورث عنها الإسراف وسوء التصرف في الأموال، ويحمل الفيلم عدداً من المفاجئات خلال عرضه في دور السينما ويتناول قصة جديدة على السينما المصرية.

