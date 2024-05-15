لبنى عبدالعزيز: حياة الفنان خط أحمر غير قابلة للتناول الدرامي.. وكتاب «امرأة حرة» يحكي قصة حياتي

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تقديم حياة الفنانين والفنانات في اعمال درامية هو قضية شائكة محفوفة بالمخاطر يختلف عليها الكثير من النقاد.. ولا يكتب لأغلبها النجاح فلمشاهير الفن والأدب حياة ثرية، حمّست العديد من صناع المسلسلات التلفزيونية لتقديمها في إطار درامي على الشاشة الصغيرة، خاصة أن المشاهد يرغب دوماً في معرفة كواليس وأسرار النجوم، ورحلة صعودهم وحياتهم الخاصة.



حيث قدمت الفنانة منى زكي، مسلسل السندريلا عام 2006، الذي يتناول السيرة الذاتية للفنانة الراحلة سعاد حسني، وشاركتها البطولة غادة رجب ويوسف الشريف ومدحت صالح، تأليف ممدوح الليثي وعاطف بشاي، وإخراج سمير سيف.



هجوم وانتقاد كبيران



في عام 2008، قدمت الفنانة السورية سولاف فواخرجي السيرة الذاتية للفنانة السورية الراحلة أسمهان، خلال مسلسل يحمل الاسم نفسه أسمهان، وشاركها البطولة فراس إبراهيم، ورد الخال وعابد فهد، تأليف سعيد أبو العينين وقمر الزمان علوش وإخراج التونسي شوقي الماجري، ورغم تحقيقه نجاحاً، فإن النقاد اختلفوا عليه من ناحية اختيار الممثلين في أدوار الفنانين الراحلين، وطريقة تناول حياتها حتى رحيلها.



قدمت الفنانة الأردنية صفاء سلطان حياة الفنانة الراحلة المصرية ليلى مراد من خلال مسلسل يحمل اسم إحدى أغنياتها الشهيرة أنا قلبي دليلي عام 2009، وشاركها البطولة أحمد فلوكس وأحمد راتب وعزت أبوعوف، واستند العمل إلى قصة صالح مرسي، وتأليف مجدي صابر وإخراج السوري محمد زهير رجب.

وتلقى العمل العديد من الانتقادات الخاصة باختيار فنانة أردنية لتجسيد قصة المصرية ليلى مراد، إذ إن اللهجة لم تكن منضبطة.



قدمت الفنانة اللبنانية كارول سماحة قصة حياة الفنانة اللبنانية صباح من خلال مسلسل يحمل اسم الشحرورة عام 2011، تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق. ومؤخرا تحدثت الفنانة الكبيرة لبنى عبدالعزيز عن رأيها في تقديم السيَر الذاتية للفنانات، معلنة رفضها تقديم حياتها الشخصية في عمل درامي.. قائلة: لا أحب تقديم سيرتي الذاتية في عمل فني على الإطلاق، لأني لا أعترف بتقديم السيرة الذاتية في عمل فني عموماً حتى لو لأشخاص آخرين، وأجد أن الإنسان تكون لديه ذكرى مع هذا الفنان ويعرفه ويتذكر ملامحه وطريقة كلامه وحركاته هو شخص يعيش في الوجدان وشكله وملامحه حاضرة في الأعين.



وقالت لبنى عبدالعزيز إن حياة الإنسان شيء خاص جداً به، بكل ما تحتويه من تفاصيل، وحياة الفنان خط أحمر، يجب عدم التعرض لها بأي شكل لأن بها الحلو والمر والخير والشر...

واضافت ان العمل الوحيد الذي تناول سيرة ذاتية وأعجبت به هو مسلسل أم كلثوم، وكان السبب انه يروي أحداثاً عاشتها البلاد في التوقيت الذي عايشته كوكب الشرق، وليس سيرة حياتية مجردة...



الجدير بالذكر أن الفنانة لبنى عبدالعزيز صدر لها كتاب عن قصة حياتها بعنوان قصة امرأة حرة عام 2019.

