مديحة حمدي تكشف تفاصيل خطوبتها من الزعيم عادل إمام

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تصدرت الفنانة المصرية مديحة حمدي، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفها واحد من أسرار حياتها الشخصية، وتحديداً سر عمره أكثر من 40 عاماً، كان بطله الزعيم عادل إمام.

مديحة، كشفت أنه كان هناك مشروع زواج بينها والزعيم بعدما تمت خطبتهما في سبعينيات القرن الماضي، واستمرت الخطبة أشهر عدة ثم حدث الانفصال ليكمل كل منهما حياته بعيداً عن الآخر.



ورفضت مديحة، الحديث عن تفاصيل خطبتها من الزعيم، خلال حديثها التلفزيوني، وتأكيدها أن كل واحد منهما أصبح له أسرته وحياته الخاصة، ومن ثم الحديث عن هذا الموضوع لم يعد مجدياً.



وأشارت، إلى أن هناك علاقة صداقة تجمع بين الأسرتين أصبح متزوجاً من سيدة فاضلة، ولديه أبناؤه وحياته الجميلة، وأنا كذلك عندي حياتي وأولادي، والحقيقة زوجته تناسبه بشكل كبير جداً وبيحبها وتحبه. كما كشفت مديحة، عن اتصال هاتفي جمعها والزعيم من فترة كانت تمر خلالها بأزمة صحية، وهاتفها للاطمئنان على صحتها وأحوالها، وأخبرته أنها تناولت طعاماً غير صحي، ليرد عليها بطريقته: مش قولنا بلاش نلخبط.



يشار هنا أنه سبق أن رفضت مديحة حمدي، في تصريحات صحافية، الحديث عن حكاية ارتباطها وعادل إمام، باعتبارها كانت تجربة لم تكتمل ومضى عليها زمن طويل، وأصبح لكل منهما طريقه الفني والعائلي الخاص، وبالتالي لا يجوز لكليهما التطرق لهذا الموضوع.



وتزوج الفنان عادل إمام، من هالة الشلقاني، بعد وقوعه في غرامها، وأنجب منها أبناءه الثلاثة المخرج رامي إمام، والفنان محمد إمام، وسارة إمام.

