يسرا: تعاوني مع محمد سامي ومحمد رمضان.. بشروط

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محمد سامي، مي عمر، ومحمد رمضان، ثلاثة أسماء وضعت الفنانة يسرا شروطاً للتعاون معهم في أي عمل فني.

وكشفت يسرا، أنها على استعداد تام للتعاون مع الثلاثي، ولكن شرط أن تشعر بتقديرهم لها، وتقديرهما لتاريخها وقيمتها الفنية.



ولفتت يسرا، إلى أن طريقة عرضهما لشكل التعاون سيحدد ردة فعلها، سواء بالقبول أو الرفض، ضاربة المثل بمشاركتها الأخيرة في فيلم شقو بدور صغير، لكنه زاد من رصيدها، سواء في الايرادات التي حققها الفيلم، او الدور الجديد الذي لعبته.



وأثنت يسرا على ذكاء المخرج محمد سامي في اختيار موضوعات أعماله، مؤكدة أنها تعتبره من أنجح المخرجين على الساحة الفنية، كاشفة أنها قدمت له تهنئة خاصة لنجاح مسلسله، نعمة الأفوكاتو الذي عرض خلال رمضان المنصرم.

