فنانات في خانة «الزوجة الثانية»

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الزوجة الثانية، واحد من الألقاب الذي طارد عدداً من النجمات خلال الفترة الماضية، فرغم الشهرة الكبيرة والحياة المليئة بالمعجبين، فإن هذا لم يمنع عدداً من الفنانات من البحث عن الاستقرار حتى وإن حملن لقب الزوجة الثانية.



هيفاء وهبي



تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة عام 2009، وأقيم حفل الزفاف في العاصمة اللبنانية بيروت، واستمر الاحتفال لمدة يومين، وتخطت تكلفة حفل الزفاف ملايين الجنيهات، حيث كان حفل زفاف أسطورياً حضره عدد كبير من الفنانين ورجال الأعمال، وذلك بعد قصة حب استمرت ثلاث سنوات.



وتعرضت هيفاء لهجوم كبير من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب وجود زوجة أخرى لـأبو هشيمة، وكانت هذه هي الزيجة الثالثة لهيفاء وهبي ولم تعلن الأخيرة أسباب الطلاق الذي حد سريعاً.



ريهام حجاج



تزوجت الفنانة ريهام حجاج، من رجل الأعمال والبرلماني المصري محمد حلاوة وهو الزوج السابق للفنانة ياسمين عبدالعزيز الذي أنجبت منه بنتاً وولداً، وتزوج ريهام بعد فترة قصيرة من انفصاله عن ياسمين رغم أنه ساهم في دخول ياسمين مجال الفن.

وتعرضت ريهام لهجوم كبير وقيل إنها كانت السبب وراء انفصاله عن ياسمين، غير أنها لم تهتم بالرد على ما أشيع عنها.



شيريهان والخواجة



تعتبر من أكثر الزيجات التي هزت الوسط الفني، زيجة الفنانة شيريهان من رجل الأعمال وزوج الفنانة إسعاد يونس الأردني علاء الخواجة، لأن شيريهان كانت الصديقة المقربة لإسعاد.

في البداية كان زواج شيريهان والخواجة سرا إلى أن أنجبت ابنتها الأولى منه فقامت بإعلان زواجهما، وهو ما كان بمنزلة صدمه لإسعاد التي قررت قطع علاقتها بـشيريهان، قبل أن تتحول العلاقة بينهما إلى علاقة صداقة وأخوة أصبحت مثار حديث كثيرين في الوسط الفني وخارجه.



روبي



تزوجت الفنانة روبي من المخرج سامح عبدالعزيز بعد مشاركتهم في مسلسل درامي، وسامح كان متزوجاً من الإعلامية داليا فرج ولديها طفلان من سامح، وعندما علمت بخبر زواجه من روبي انفصلت عنه، وبعدها بفترة طويلة انفصلت روبي عن سامح، وبعد معرفتها بخبر حملها في ابنتهما طيبة عادا مرة أخرى ولم يستمرا فترة طويلة وانفصلا بشكل نهائي.



درة



تزوجت الفنانة التونسية درة، من المهندس المعماري هاني سعدة عام 2020، وأقامت حفلي زفاف واحداً في الجونة والآخر في العاصمة المصرية القاهرة، وتعتبر الزيجة الثانية لهاني.

وفوجئت درة بعد إعلانها خبر زواجها بهجوم كبير عليها، بحجة أن هاني متزوج ولديه أطفال، مما أجبرها للخروج والرد على أنه منفصل ولا زوجة أخرى في حياته.



أنغام وأحمد إبراهيم



من أكثر الزيجات التي هزت الوسط الفني، زيجة المطربة أنغام والموزع الفني أحمد إبراهيم، وقد تعرضت أنغام بسببها لهجوم كبير من الفنانين رواد السوشيال ميديا خاصةً أن أنغام كانت تكبره بسنوات، وبعد إعلان خبر زواجه، قامت زوجته بمقاضاته، قبل أن تعلن أنغام انفصالهما.



هنا شيحة وفلوكس



في عام 2019 أعلنت الفنانة هنا شيحة ارتباطها بالفنان أحمد فلوكس رغم علمها أنه متزوج ولديه طفلان، غير أن الزواج لم يستمر سوى أشهر قليلة، وبعدها أعلنت هنا انفصالها عن فلوكس.



صابرين



تزوجت الفنانة صابرين، منذ سنوات من طارق الجلاد وهو متزوج لكن زوجته غير مصرية وتعيش في أميركا وأنجبت منه طفلين ومازال زواجهما مستمر حتى الآن.



نجوى كرم



تزوجت المطربة نجوى كرم، من متعهد الحفلات يوسف حرب رغم علمها أنه متزوج ولديه ثلاثة أطفال، لكنهما انفصلا بعد فترة قصيرة ولم تكرر نجوى الأمر مرة ثانية.

