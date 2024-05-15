السيناتور غراهام يدعو إلى قصف غزة بـ«النووي»!

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واشنطن – الوكالات: استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس تصريحات السيناتور الأميركي ليندسي غراهام التي دعا فيها لقصف غزة بالقنبلة النووية، واصفةً تلك التصريحات بـالصادمة. وأوضحت حماس في بيان لها أن هذه التصريحات تدلل على عمق السقوط الأخلاقي الذي وصل إليه السيناتور الجمهوري غراهام، المعروف بتعصبه لإسرائيل.



وقالت الحركة في بيانها ندين هذه الدعوات والمواقف التي تأتي في سياق تقديم فروض الولاء للاحتلال الفاشي، والتي تجعل أصحابها شركاء في حرب الإبادة.

وخرج السيناتور غراهام بتصريحات صادمة بدعوته إسرائيل لقصف غزة بقنبلة نووية، كما فعلت الولايات المتحدة الأميركية باليابان في أربعينيات القرن الماضي.



وقال في لقاء مع قناة NBC الأميركية إن إسرائيل سيكون لها ما يبرر تسوية قطاع غزة بالأرض باستخدام السلاح النووي وذلك كما فعلت الولايات المتحدة في هيروشيما وناغازاكي نهاية الحرب العالمية الثانية.



ووصف السيناتور الأميركي المتعصب لإسرائيل قرار أميركا بقصف المدينتين اليابانيتين بالسلاح النووي بأنه كان القرار الصحيح، مضيفا أعطوا إسرائيل القنابل التي تحتاجها لإنهاء الحرب التي لا تستطيع تحمّل خسارتها، واعملوا معها لتقليل الخسائر البشرية.



في المقابل أعلن ضابط أميركي يعمل في وكالة استخبارات الدفاع دي آي إي التابعة لوزارة الدفاع البنتاغون، تقديم استقالته من منصبه احتجاجاً على دعم بلاده غير المشروط لحرب غزة التي تشنها إسرائيل.

ويأتي ذلك، بالتوازي مع تجديد الولايات المتحدة موقفها من أنها لا تعتبر أنّ إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، على الرغم من دعوتها تل أبيب إلى بذل مزيد من الجهد لحماية المدنيين الفلسطينيين.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أن الضابط الأميركي هاريسون مان نشر نص استقالته عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي. وضمّن خلالها أن الدعم الأميركي غير المشروط للحرب الإسرائيلية على غزة، أدى إلى مقتل عشرات آلاف الأبرياء من الفلسطينيين وتجويع آخرين.



وأضاف أنه شعر وكأنه يعيش في عالم آخر موازٍ، عندما رأى حجم دعم زملائه في وكالة استخبارات الدفاع لإسرائيل وهجماتها على غزة.

ووصفت الصحافة الأميركية خطوة مان، بأنها أول استقالة علنية في صفوف الجيش والمجتمع الاستخباراتي الأميركي.

وفي سياق متصل، جدد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان موقف الولايات المتحدة الذي يعتبر أنّ إسرائيل لا ترتكب إبادة في قطاع غزة.



وقال في مؤتمر صحافي نعتقد أنّ إسرائيل بإمكانها ويتعيّن عليها أن تبذل مزيداً من الجهد لحماية المدنيين الأبرياء. لا نعتقد أنّ ما يحصل في غزة هو إبادة.

وجدّد سوليفان التأكيد على أنّ الإدارة الأميركية تعتبر أنه سيكون خطأ شنّ عملية عسكرية كبرى في قلب رفح من شأنها أن تعرّض للخطر عدداً هائلاً من المدنيين من دون أيّ مكسب إستراتيجي واضح.

