450 ألف نازح.. والاحتلال يقتحم وسط رفح

عربيات ودوليات

رفح – الوكالات: أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا امس أن نحو 450 ألف شخص نزحوا من رفح في جنوب قطاع غزة منذ نشرت إسرائيل أوامر إخلاء في السادس من مايو الحالي.



وقالت الوكالة عبر حسابها على منصة إكس: تقدر الأونروا أن ما يقرب من 450 ألف شخص نزحوا قسرا من رفح منذ السادس من مايو من دون ان تحدد إلى أين توجهوا. وأشارت المنظمة الأممية إلى استمرار العائلات بالفرار بحثا عن الأمان... يواجه الناس الإرهاق والجوع والخوف.



وقال اثنان من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية: إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أن إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف مدينة رفح الفلسطينية للمضي قدما في توغل واسع النطاق في الأيام المقبلة. وأكد المسؤولان في الوقت نفسه، أنهما غير متأكدين حاليا مما إذا كانت إسرائيل قد اتخذت قرارا نهائيا بتنفيذ مثل هذه الخطوة في تحد مباشر لبايدن، وفقا لوسائل إعلام أميركية.



وحذر أحد المسؤولين من أن إسرائيل لم تقترب بعد من اتخاذ الاستعدادات الكافية بما في ذلك بناء البنية التحتية المتعلقة بتوفير الغذاء ووسائل النظافة والأماكن قبل احتمال إجلاء أكثر من مليون من سكان غزة الذين يقيمون حاليا في رفح. وبعد تعزيز قواتها عند أطراف مدينة رفح، عقب سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر المدينة الحدودي مع مصر ودفعها آلاف السكان لإخلاء أحياء في شرق المدينة، بدأت إسرائيل تتقدم نحو وسط المدينة.



فقد أفاد شهود عيان بأن دبابات إسرائيلية تتوغل منذ الصباح، ودخلت أحياء الجنينة والسلام والبرازيل.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بقصف منزل ومدرسة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما ادى الى سقوط إلى 20 شهيدا. وتحتدم الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور مختلفة من قطاع غزة.



من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي امس إصابة 22 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 15 أصيبوا في معارك غزة.

ووقعت اشتباكات بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة في منطقة أبو العيش بمخيم جباليا.



وتكتظ المنطقة بالنازحين، لا سيما في منطقة مدارس الفالوجة وقرب مستشفى اليمن السعيد، حيث لا تبتعد دبابات الاحتلال ومركز الاشتباكات سوى أمتار قليلة عن مناطق وجود آلاف النازحين.

